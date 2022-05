Nunzio saluta i compagni dopo Amici 21

Sappiamo che nella settima puntata del Serale di Amici 21 a dover abbandonare la scuola è stato Nunzio. Dopo un ballottaggio contro il cantante Albe, infatti, i giudici hanno deciso che sarebbe stato il ballerino a tornare a casa. A comunicarlo, come sempre, è stata Maria De Filippi con il suo solito tatto e la sua gentilezza di sempre. Il latinista non si è mostrato particolarmente turbato. Era come se, da una parte, se lo aspettasse.

Dopo aver vinto diversi ballottaggi questa volta è toccato a lui. Nel daytime di oggi, 2 maggio 2022, abbiamo visto anche i suoi saluti ai compagni di viaggio dentro la Casetta. Dopo l’annuncio della conduttrice, infatti, Maria li ha lasciati da soli. Albe gli ha chiesto di dire qualcosa anche a proposito di lui, come ha fatto con gli altri. Nunzio ha risposto:

“Millevoci” me la sono sparata mille volte al giorno. Perché tu sei come me, tu sei pazzo. Sei originale. Tu quando fai una cosa non è mai scontata. Sei forte, Albe. Ognuno di voi è forte. Io sono contento di essere uscito contro di te perché sei forte. Però sono orgoglioso di uscire contro un pazzo come me.

Sissi a questo punto, come vediamo dal video disponibile QUI, è arrivata ad abbracciarlo mentre Albe ha ammesso di non averlo trovato subito simpatico: “Guarda, più ti si conosce e più si apprezza la persona che sei. Perché all’inizio, lo ammetto, mi stavi sulle p**le. Un po’. Poi appena lo conosci… Sei un’altra persona. Basta che dici due chicche in più e capisci ciò che sei. All’inizio sembri un po’ spocchioso, ma sei un’altra persona“.

Il daytime di Amici 21, quindi, è proseguito con Nunzio che promette insieme agli altri di fare una vacanza grandiosa non appena usciranno tutti dal talent. Infine il ballerino fa alcune battute mentre prepara le valigie: “Domani cosa abbiamo? Ah ma noi ballerini… No, io non ci sono. Non ci sono più“. Seguiteci per altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.