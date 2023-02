Eva Henger: ‘Torno al cinema ironizzando sui social’ (INTERVISTA)

Spettacolo

Redazione | 18 Febbraio 2023

Rivedremo molto presto Eva Henger. La bellissima attrice e showgirl ungerese sta tornando sulla scena, questa volta al cinema.

Tic Toc film uscita

Tic Toc, questo è il titolo del film – diretto dal regista Davide Scovazzo e prodotto da Massimiliano Caroletti e Giuseppe Lisco -, uscirà molto presto nelle sale.

Eva Henger appare serena e sorprattutto soddisfatta per questa sua nuova avventura artistica.

La pellicola, che ironizza simpaticamente sul mondo dei social network, è stata girata a Terni e ha coinvolto anche attori noti al pubblico: Umberto Smaila, Maurizio Mattioli, Fausto Leali (per la prima volta come attore), Sergio Vastano, Donatella Pompadour, Claudia Letizia, Emanuela Tittocchia, Paola Caruso e Himorta, la simpatica influencer manga della trasmissione Avanti Un Altro in onda su Canale 5.

Il nostro settimanale ha incontrato la Henger, che ha raccontato la sua esperienza sul set ma nello stesso tempo un capitolo triste che sta vivendo.

Intervista a Eva Henger per il ritorno al cinema

Eva, com’è stato lavorare su un set cinematografico?

“Mi sono molto divertita. Ho interpretato me stessa. Pensavo fosse facile, invece le assicuro che è stato difficilissimo. Quando si interpreta la propria persona ci si rende conto di non conoscerla realmente. Le sembrerà assurdo, ma è così. Ho dovuto metterci dell’ironia, verve e passione, anche perché sarà un film comico, che farà ridere molto”.

Con chi ha lavorato sulla scena?

“Maurizio Mattioli, Dottor Vintage, che è un personaggio molto conosciuto nel Lazio per la sua simpatia tra locali ed eventi. Poi c’erano tanti attori molto noti al grande pubblico, e influencer”.

Giusto, influencer! Perché, da come abbiamo capito, il film parla dei social network…

“Esatto. Tic toc, già il titolo del film la dice lunga, ironizza proprio sul mondo del Web, dove l’apparire è più importante dell’essere. Quello che si vede spesso su Instagram e sui vari social non è sempre vero. A volte ci si può confondere pensando che tutti gli influencer siano ricchi e abbiano vite strepitose. Non è tutto oro quel che luccica. Una parodia degli influencer… La prima del film verrà svolta a Terni, la città in cui è stato girato. Per volontà del sindaco”.

Ci parli del suo personaggio, senza anticiparci troppo ovviamente…

“Sorrido solo a pensarci. In pratica, quattro delinquentucci squattrinati sono in cerca di fortuna, quando uno di loro guardando il telefono si imbatte nei video di vari influencer (tra cui la sottoscritta). Pensando che la nostra popolarità sia pagata solo dai nostri sponsor, decidono di fare un colpaccio”.

Che cosa esattamente?

“Vengono a sapere che sono ospite in un locale, e decidono di rapirmi in modo da poter poi chiedere il riscatto e guadagnare dei soldi. Per ironia della sorte succede ciò che nessuno si aspetta: proprio in quel frangente chiamo il mio manager (interpretato dal grande Maurizio Mattioli, ndr) e gli dico di non poter presenziare all’evento perché ammalata di Covid. Per questo si decide di sostituirmi con tre ragazzi, anche loro molto popolari sui social ma non ricchi, e senza sponsor importanti”.

Eva Henger figlie: Jennifer in sala, Mercedesz in TV

Posso immaginare cosa sia successo quando i quattro protagonisti sono arrivati al locale e hanno capito di aver in un certo senso fallito l’impresa stramba…

“Decidono di rapire loro al posto mio, ma nel momento in cui chiedono il riscatto si rendono conto che gli sponsor di questi influencer non possono pagare tanto. Per cui, può immaginare le mille peripezie che succedono dopo (ride). Più di questo non posso dirvi, ma vi assicuro che riderete a crepapelle per tutto il tempo”.

Abbiamo scoperto che anche sua figlia più piccola, Jennifer, ha recitato con lei. È vero?

“Sì, ed è stata bravissima. Non me lo aspettavo. Pensi che adesso mi ha chiesto di fare altri film, perché sul set ha trascorso giorni bellissimi. La cosa che mi ha colpito è che Jennifer sia attratta molto più dal dietro le quinte, intendo dalla produzione del film che dalle recitazione. È una ragazza intelligente e sveglia. Potrebbe essere un’idea per il suo futuro lavorativo, chi lo sa”.

Sua figlia Mercedesz invece non ha recitato in questo film?

“In questo no, ma già posso dirvi che ci sarà un sequel, e che lei ci sarà. Per il momento Mercedesz è impegnata con la TV. La vedrete tra non molto con dei progetti che non possiamo ancora rivelare, ma che vi faranno piacere”.

Il dolore per la mamma

Cambiamo pagina, perché c’è da dire anche che oltre a questo momento bellissimo che la riguarda, purtroppo non sta vivendo periodo felicissimo a causa di sua madre, che non sta bene.

“Purtroppo è così. Mia madre è malata di cancro e ha metastasi in tutto il corpo. Adesso mi trovo in Ungheria da lei per starle vicina. Mia mamma ha bisogno di sostegno, sta assumendo antidolorifici molto forti e cerotti per attenuare la sofferenza. Non è un bel momento per nessuno di noi. La mia fortuna è che siamo una famiglia unita, e ci aiutiamo a vicenda”.

a cura di Armando Sanchez