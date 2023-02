Da Noi… a Ruota Libera: anticipazioni e ospiti 19 febbraio 2023

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 17 Febbraio 2023

Francesca Fialdini riprende il consueto appuntamento con la trasmissione domenicale Da Noi… a Ruota Libera dopo la pausa dovuta a Sanremo. La conduttrice torna domenica di seguito a Domenica In, con tante soprese e incontri imperdibili. Ma per conoscere meglio chi saranno gli ospiti e quali le anticipazioni alla puntata di Da Noi… a Ruota Libera prevista per domenica 19 febbraio 2023, prosegui la lettura!

Anticipazioni e ospiti Da Noi a Ruota Libera 19 febbraio 2023

Il colorato studio Rai di Da Noi… a Ruota Libera si prepara ad accogliere come sempre tre ospiti che avranno occasione di scambiare quattro chiacchiere con la conduttrice, raccontarsi al pubblico a casa e prestarsi al confronto con quello in studio.

Elena Sofia Ricci

La prima a intervenire nel programma sarà Elena Sofia Ricci, che rimette piede a Da Noi… a Ruota Libera dopo alcune settimane. Se nell’ospitata scorsa aveva parlato dell’arrivo di Che Dio ci aiuti 7, in cui ha gradualmente tolto i panni di Suor Angela, stavolta l’attrice ripercorrerà l’esperienza sul set di Fiori sopra l’inferno.

La seconda puntata della fiction Rai andrà infatti in onda lunedì prossimo, e vedrà la Ricci nelle vesti della profiler malata di Alzheimer. Teresa Battaglia, personaggio nato dalla penna di Ilaria Tuti, è l’ispettrice che sta indagando su un difficile caso in cui sono coinvolti anche alcuni bambini. La speranza è che quindi la sua interprete riveli qualche dettaglio in più su cosa vedremo prossimamente, o magari confermi le voci di una seconda stagione della serie.

Max Tortora

Spazio poi a Max Tortora, altro artista di successo che invece è di nuovo sul grande schermo nel film Tramite amicizia. Dietro la macchina da presa, il regista e comico Alessandro Siani. Com’è stato lavorare con lui, e cosa dobbiamo aspettarci se scegliamo di andare in sala?

Lodo Guenzi

Nelle vesti di attore ci sarà anche Lodo Guenzi, meglio noto però come cantante e leader dello Stato Sociale. L’ex giudice di X-Factor è a teatro con la trasposizione di Trappola per topi, celebre giallo firmato da Agatha Christie. Come mai il passaggio dalle sale di registrazione al palcoscenico? E a quando un ritorno alla musica di Guenzi e del proprio gruppo?

Infine, le anticipazioni sui contenuti e gli ospiti della nuova puntata di Da Noi… a Ruota Libera del 19 febbraio 2023 svelano che in studio ci saranno anche alcuni performer Lis, pronti a intrattenere il pubblico con un medley dei brani sanremesi pensati per il pubblico non udente.