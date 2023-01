NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

verissimo

Il dramma di Paola Caruso a Verissimo

“È un periodo molto brutto per me e mio figlio, lui è il mio tutto. Il destino ci ha riservato un’ennesima prova da superare. Una disgrazia“, ha rivelato tra le lacrime Paola Caruso quest’oggi a Verissimo. Così l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione ha raccontato che a novembre ha trascorso una vacanza in Egitto insieme ad altre persone. Forse a causa del cambio di temperatura, il bambino ha avuto un po’ di febbre e lei ha provveduto con dei medicinali, ma non hanno funzionato. Così si è preoccupata e ha chiamato il medico.

“Mi ha detto che doveva fare delle punture. Io mi sono fidata e lasciata convincere. Non l’avessi mai fatto. Dopo quella puntura mio figlio si è alzato dal letto ed è caduto a terra. Non sentiva più la gamba e non la muoveva. Da quel momento la nostra vita è cambiata. Gli hanno iniettato un medicinale tossico, che ai bambini non si inietta”, ha raccontato con la voce spezzata Paola Caruso.

Attualmente Michele sta svolgendo delle cure presso un ospedale neurologico a Milano. In lacrime ha rivelato: “Alla fine la diagnosi è che lui ha una paresi del nervo sciatico“. Adesso il figlio di Paola Caruso cammina con un tutore e i medici hanno avvertito che sarà una cosa lunga: “È il primo caso in Italia. È vietato iniettare questo liquido a minori di 12 anni. Era una lesione che non erano pronti ad affrontare. Lui è terrorizzato, instabile e dentro di sé è un maremoto. Con la fisioterapia può migliorare e camminare senza tutore. Vederlo soffrire è straziante”.

Successivamente Paola Caruso ha svelato i risvolti legali: “Ci sono delle azioni in corso. Non voglio che succeda la stessa cosa a un altro bambino”. A seguire ha detto di non aver sentito il padre del bambino, ma pensa sia meglio così a questo punto.

Prima di lasciare lo studio Paola Caruso ha commentato anche il rapporto con la madre adottiva e quella biologica: “Noi siamo quello che ci hanno insegnato i nostri genitori. Anche lei non sta benissimo, purtroppo. La mia mamma biologica? È complicato, è la mia mamma sì, ma non colei che mi ha cresciuta”. (VIDEO COMPLETO QUI)