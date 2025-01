Durante il confronto con Lorenzo, Helena ha lasciato qualcosa nella casa del Grande Fratello e sui social si è subito aperto un nuovo “lancio gate”, come qualcuno l’ha soprannominato.

Helena ha lasciato qualcosa nella casa del Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello di questa sera, si è aperta con l’ingresso in casa da parte di Helena, per un confronto con Lorenzo, che si è poi trasformato nel solito scontro.

La modella brasiliana ha lanciato tutta una serie di accuse a Spolverato, evidenziando il suo essere, a detta della Prestes, bugiardo, falso e manipolatore.

Lorenzo non ha avuto molto spazio di manovra e alla fine, quando ha provato a ribattere, si è ritrovato la porta rossa in faccia e un “Non me ne frega niente“, lasciatogli da Helena, mentre lasciava la casa.

Durante quel confronto, però, ai social non è sfuggito un gesto fatto da Helena, che è stato prontamente immortalato e condiviso su X. Su questa piattaforma difficilmente passano inosservati questi dettagli.

Come si vede dal video, pubblicato anche dopo aver rallentato le immagini, la Helena sembra lasciare cadere un oggetto nel salotto del Grande Fratello. Sfortunatamente non si capisce di cosa si tratti.

Gli utenti di X, però, si sono subito lanciati nel cercare di capire cosa possa essersi lasciata alle spalle la modella brasiliana e sono stati diversi i post al riguardo.

Le ipotesi più accreditate suggeriscono un braccialetto o una collana, forse per Zeudi. Questo è quello che molti su X hanno supposto. Per il momento il Grande Fratello non ha approfondito la questione e non sappiamo se se ne farà parola in futuro.