Nella puntata del 16 gennaio del Grande Fratello c’è stato l’ingresso nella Casa del guru della moda che avrebbe avuto un flirt con Lorenzo Spolverato. In questo incontro e confronto non possiamo non notare la reazione di Shaila. Ecco cosa ha detto alla fine.

La reazione di Shaila all’arrivo del guru della moda

Questa sera, 16 gennaio, al Grande Fratello è stata svelato il grande mistero dell’edizione e cioè un guru della moda che avrebbe avuto un flirt con Lorenzo Spolverato. Il suo nome è Saro Mattia Taranto e ha detto in un’intervista a Nuovo TV cosa c’è stato tra lui e il gieffino e che è scattato un bacio passionale.

C’è stato quindi questo confronto tra Saro e Lorenzo che è stato visto da tutti i gieffini e in particolare da Shaila. Già prima del suo arrivo, Signorini aveva chiesto all’ex velina cosa pensasse di quei rumor. Lei ha risposto: “Posso assicurare, è sulla mia pelle, che non è gay. Ne sono molto certa. Nel senso, quando mi vede qualcosa funziona..anche parecchio. A prescindere da questo, il passato noi non lo conosciamo. Io mi baso su quello che vivo, quello che ci diamo insieme. Quindi se dovesse mai aver provato qualcosa, siamo umani e la curiosità fa parte di noi. Anch’io ho baciato una donna e mi è piaciuto pure all’epoca”.

Shaila ha seguito con molta attenzione il confronto tra Lorenzo Spolverato e Saro Mattia Taranto e si è anche un po’ divertita nell’ascoltare tutto. Quando poi hanno finito, il conduttore ha chiesto al guru della moda se volesse dire qualcosa all’ex velina. E lui ha detto: “Shaila ciao! Io vorrei dirti solo una cosa. Ricordati che le mamme hanno sempre ragione”. Lei ha risposto con “va bene”.

Dobbiamo dire che comunque dentro la Casa del GF le dichiarazioni di Saro non sono state prese sul serio. In pratica nessuno crede al suo racconto.