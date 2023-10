Beppe Convertini incontra Papa Francesco: “Porterò questo giorno nel mio cuore”

NEWS

Nicolò Figini | 17 Ottobre 2023

Il racconto di Beppe Convertini

Per anni Beppe Convertini ha parlato dell’Italia attraversandola in lungo e in largo. I suoi viaggi alla scoperta delle bellezze del nostro territorio hanno appassionato milioni di italiani. Oggi è alla conduzione, nel fine settimana, del programma Uno Mattina in Famiglia, il quale va in onda su Rai 1.

Di recente il conduttore ha raccontato di aver provato un’emozione unica nel momento in cui ha incontrato Papa Francesco per la prima volta. Ha affermato di avergli stretto la mano e di avergli parlato per un attimo. “Porterò questo giorno nel mio cuore“, dichiara Convertini.

Tra gli argomenti che Beppe Convertini è riuscito ad affrontare con il Pontefice c’è anche quello della guerra in Medio Oriente. Papa Francesco si è detto molto preoccupato della situazione in questi ultimi giorni:

“Un momento di grande commozione! Stamattina gli ho donato il mio libro, Paesi miei, edito da Rai Libri e augurandogli di viaggiare ancora tanto, magari anche in qualche luogo che ho visitato con il mio programma ‘Azzurro…Storie di Mare’ sulla rete ammiraglia della Rai. Mi ha dato la benedizione e mi ha detto che è molto preoccupato per la guerra in corso in Medio Oriente”.

L’incontro di Beppe Convertini, avvenuto pochi giorni fa, ha sicuramente cambiato la vita del presentatore. Siamo sicuri che l’attimo vissuto di fronte a Papa Francesco sia stato indimenticabile e rimarrà per sempre impresso nella sua mente.