Ex cantante di Amici si racconta: “Dopo il talent ho lavorato come fattorino”

Nicolò Figini | 18 Giugno 2024

Amici

In una recente intervista Maninni, ex allievo di Amici 16, ha raccontato che dopo il talent ha lavorato come fattorino. Ecco le sue parole,

Che lavoro ha fatto Maninni dopo Amici

Maninni lo abbiamo conosciuto ad Amici 16 anche se all’epoca si era presentato con un nome del tutto diverso. Ai tempi si faceva chiamare con il suo nome di battesimo, Alessio Mininni. Da ricordare anche la sua partecipazione nel 2023 a Sanremo Giovani e la sua conseguente partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Spettacolare“.

In questo ultimo periodo ha rilasciato il suo nuovo singolo “Amore Gourmet” e per tale occasione ha rilasciato una lunga intervista al sito Today. Ha parlato di come è nato il titolo della canzone e del perché ha scelto l’attrice Rosa Diletta Rossi come protagonista del videoclip:

“Mia. Ci siamo conosciuti tempo fa ed abbiamo stretto una bella amicizia. Per me è stata la prima volta in cui mi sono defilato, inserendo un’attrice professionista nel video. Mi ha fatto un bellissimo effetto, lei è splendida e una grande professionista”.

In seguito Maninni ha ripercorso la sua storia rivelando di come dopo Amici 16 ha interrotto, per un periodo, la musica per fare un altro tipo di lavoro: “Ho fatto dei lavoretti manuali – fattorino, call center – e questo mi ha aiutato a rimanere con i piedi per terra“. Nonostante il talent gli abbia regalato dei moment incredibili, e se potesse parteciperebbe di nuovo, il cantante ha rivelato che dopo la fine della sua esperienza ad Amici ha passato un periodo difficile:

“Ho paura dello schianto perché c’è stato. Non vorrei definirla depressione anche perché non ho un parere medico che lo attesti. Diciamo che ho imparato a rialzarmi. Più vai in alto e più rischi lo schianto”.

Non ci resta che augurare a Maninni tanta fortuna per il futuro.