Renato Russo, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si scaglia contro il cast dell'ultima Isola dei Famosi: "Prendete me!"

Il cavaliere Renato Russo, che nel 2015 ha preso parte al Trono Over di Uomini e Donne, senza esitazione dà ragione a Ilary Blasi. La conduttrice, qualche settimana fa, ha definito il gruppo di naufraghi VIP delle “pippe al sugo”. Secondo Russo il cast della quindicesima edizione dell’Isola dei famosi si dà troppo poco da fare e dichiara:

“Sono quattro anni che cerco di naufragare in Honduras, ma gli autori del reality mi chiudono sempre le porte in faccia. I naufraghi sono un gruppo di sfaticati, dopo pochi giorni molti di loro vogliono gettare la spugna e tornarsene in Italia con la coda tra le gambe, senza aver alcun rispetto per gli aspiranti concorrenti, come ad esempio me!”.

Il quarantottenne albenganese di nascita ma svizzero d’adozione conclude con un deciso appello:

“Prendetemi all’Isola, io sono uno che non molla mai!”.

Renato Russo non ha mai abbandonato la TV: spesso viene ospitato in trasmissioni di diverse reti, soprattutto estere, ed è richiesto come special guest per presenziare a svariati eventi di moda.

a cura di Mattia Pagliarulo

