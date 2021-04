1 Si torna a parlare degli occhi di Akash Kumar

Si ritorno, ancora una volta, a parlare del colore degli occhi di Akash Kumar. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, infatti, è stato più volte citato nei salotti televisivi in merito alla questione, in quanto in molti sostengono che si sia sottoposto a un’operazione tempo addietro. Pare, infatti, che durante l’ultima puntata in onda di Domenica Live, una sua ex compagnia di liceo abbia scritto una lettera a Barbara d’Urso. Nel video qui sotto, pubblicato dall’account ufficiale della trasmissione, possiamo sentire quanto dichiarato.

Ed è CHOC!

La lettera di una compagna di liceo di Akash che ci scrive che il modello aveva gli occhi molto scuri! #DomenicaLive pic.twitter.com/m5Y0Bs5gYH — Domenica Live (@domenicalive) April 25, 2021

Buongiorno Barbara, mi presento. Mi chiamo Sofia Martini. Ho 26 anni e abito a Verona. Ho conosciuto Akash nel 2010-2011, quando avevo 16 anni, a Vicenza. “Frequentava” il liceo Pigafetta. Ho virgolettato di proposito dato che più che frequentare era solo iscritto. Ci trovavamo in stazione alla mattina quando saltavamo scuola, alle feste o alle sagre di paese. Posso dichiarare con certezza che gli occhi non sono i suoi. All’epoca usava delle lenti a contatto blu scuro e non azzurro chiarissimo come ora. Ha sempre negato di usare lenti a contatto, anche davanti all’evidenza. Un giorno, però, mi ha mostrato direttamente la carte d’identità.

Questa ragazza, quindi, afferma che Akash Kumar non ha sempre avuto gli occhi di questo azzurro intenso, ma (come visto anche in altre foto apparentemente appartenenti al modello) il colore sarebbe stato marrone scuro in passato. Nelle sue Stories su Instagram, il modello, ha pubblicato una chat privata con la ragazza, negando di conoscerla.

La chat di Akash Kumar con la ragazza che afferma di averlo visto con occhi diversi

Nell’immagine leggiamo: “Ma questa ragazza che dice di frequentarmi non mi segue, non abbiamo nulla in comune e soprattutto legge e non risponde. Cosa non si fa per 5 minuti di visibilità“. Inoltre, le dice che la querelerà per falsa testimonianza. Ma non è la prima volta, come messo in evidenza poc’anzi, che se ne parla. Ecco come tutto è partito.