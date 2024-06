Dopo il goal dell’Italia contro la Croazia, Alessio Falsone ha realizzato una diretta su Instagram, dove si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo: bestemmie e insulti in live.

Alessio Falsone dopo il goal dell’Italia: bestemmie e insulti

Milioni di italiani ieri sera nel BelPaese e all’estero sono rimasti incollati alla TV per seguire la partita tra Croazia e Italia. Fino all’ultimo siamo rimasti con il fiato sospeso, specie quando eravamo sotto di un goal (firmato da Modrić). C’è chi come Alessio Falsone si è goduto il match dalla Red Bull Arena di Lipsia.

Sui social l’ex gieffino ha documentato tutto e dopo il goal di Mattia Zaccagni che ci è valso la qualificazione e ha scatenato diverse emozioni (da Riccardo Calafiori in campo a Fabio Caressa in telecronaca per passare al figlio dell’attaccante sui social). Alessio Falsone però diciamo che non si è proprio contenuto e poco dopo la rete ha realizzato una diretta su Instagram dove ha usato un linguaggio parecchio colorito.

Come si vede nel video sottostante, Alessio Falsone a ruota libera si è lasciato sfuggire di tutto tra grida, bestemmie e frasi non proprio carine sugli avversari. Diciamo insomma che è stata una reazione un po’ sopra le righe. Queste le sue parole:

“Oddio sì ragazzi, ci siamo! Ma zio cane. Ma ti pare che arrivo fino qua e me ne vado a casa?! Dio m***a mo ti sfondo. Sì ca**o, godo, sti croato di m***a. Vorrei litigare con tutta la Croazia. Ve l’ho detto che andavano tutti a casa. Ma io non potevo mica venire in Germania e andarmene a casa bastonato, mai, mai, proprio mai ragazzi. Lo sapevo ragazzi, io lo sapevo. Vi pare che potevo venire qui per nulla?“.

E ancora Alessio Falsone ha continuato in live: “Impossibile, impossibile, mai, quando godo! Siamo carichi o no? Adesso andiamo a fare un casino. Mamma mia che bello che è. Ma come l’ha messa Zaccagni? Mannaggia alla Croazia dove l’ha messa Zaccagni?! Ma potevamo venire qui e tornare a casa bastonati. Non potevamo nemmeno uscire che ci scannavano, giustamente”.

allora io ho un sogno nel cuore vedere una partita del napoli con falsone al maradona pic.twitter.com/AIGdG5Jag2 — letteralmente alla frutta (@teresanna__) June 24, 2024

Sul web sono presenti diversi spezzoni ripresi dagli utenti, in cui Alessio Falsone ha detto davvero la qualunque! Gli utenti si sono divisi sulla sua reazione un po’ troppo… accesa.