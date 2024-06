In Croazia-Italia Mattia Zaccagni segna il goal decisivo. Suo figlio Thiago esulta e la sua reazione vi farà sciogliere

Croazia-Italia è stata una partita speciale per i tifosi e non solo per Mattia Zaccagni, che ha segnato il goal della vittoria! Non è mancata la reazione da parte di Thiago, figlio dell’attaccante, che vi farà sciogliere.

La reazione del figlio di Mattia Zaccagni

C’era tantissima attesa per la partita di ieri Croazia-Italia, match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Euro 2024. Decisivo il goal di Mattia Zaccagni su assist di Riccardo Calafiori. I tifosi italiani sono esplosi di gioia e anche Fabio Caressa ci ha regalato un’esultanza delle sue.

Chiara Nasti questa mattina ci ha regalato però un tenero momento, in cui suo figlio Thiago esulta al goal di suo papà Mattia Zaccagni. Il piccolo chiaramente non ha potuto vedere la partita per intero e solo questa mattina ha scoperto il risultato finale e, di conseguenza, che suo padre aveva siglato il pareggio che ci è valso il passaggio del turno.

Nel video, pubblicato sui social da Chiara Nasti e condiviso da Mattia Zaccagni, vediamo il piccolo Thiago felicissimo per il suo papà e per la Nazionale. Il bambino si è lasciato andare ai festeggiamenti e nel filmato lo sentiamo farfugliare qualcosa, mentre sorride entusiasta, per poi battere le mani.

Ad accompagnare le immagini la dolce dedica di Chiara Nasti per Mattia Zaccagni su Instagram:

“Grazie papà per rendermi così fiero di te , sono stato un mese guardando la maglia dell’Italia, ad indicarla e riconoscerla urlando ‘BA BA BA’. Stamattina quando mi sono svegliato mamma mi ha fatto vedere il gol di ieri, sono troppo fiero di te e credo lo siano un po’ tutti qui in Italia. Noi vorremmo essere lì a sostenerti ma mamma ha la pancia troppo grande e siamo in attesa della sorellina. Un giorno potremmo raccontarlo anche a lei. Ti amiamo tanto papà! Forza Azzurri, forza ragazzi!”

Parole queste che hanno fatto sciogliere Mattia Zaccagni, il quale ha commentato sotto: “Amori miei”.

Ah… quanta dolcezza!