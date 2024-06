Zaccagni ci regala il goal della qualificazione agli ottavi di Euro 2024! Fabio Caressa esulta e per poco non si strozza

Al goal di Mattia Zaccagni ieri sera durante Croazia-Italia, Fabio Caressa in telecronaca è letteralmente impazzito con la sua esultanza. Il giornalista però poco dopo ha rischiato di strozzarsi a furia di urlare il nome del giocatore. Divertente poi il suo commento sul finire: “Mi stavo uccidendo…”.

Fabio Caressa esulta al goal di Zaccagni

Una partita difficile quella tra Croazia e Italia ieri sera, decisa da due giocate essenziali. A metterci lo zampino, su assist di Riccardo Calafiori, è stato Mattia Zaccagni. L’attaccante della Lazio ci ha regalato il famoso “tiro a giro”, che tanto ha ricordato quello di Alessandro De Piero ai Mondiali del 2006 contro la Germania. Come in quell’occasione a raccontare il match Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

E proprio Fabio Caressa ieri sera con foga e ha spinto con la sua telecronaca gli azzurri di Luciano Spalletti. Una partita molto sentita per gli italiani e per lo stesso giornalista, che vive come se fosse in campo con i ragazzi ogni singola azione. Questo rende ancora più entusiasmante la narrazione del match.

Sta di fatto che ieri sera Fabio Caressa è diventato virale sui social per la sua telecronaca e per la sua reazione al goal di Mattia Zaccagni: “Calafiori allunga con il piede. Calafiori… Zaccagniiiii Zaccagniiiii, il miracolo di Zaccagni.. il mi….”. A questo punto il giornalista ha cominciato a tossire e per qualche secondo è rimasto in silenzio totale e ha lasciato spazio al tifo dello stadio.

Poco dopo Fabio Caressa ha ripreso la parola e ha ammesso: “Mi stavo… uccidendo”. Talmente forte il suo grido che stava quasi per strozzarsi! Su Instagram ha poi commentato ironico: “Sono vivo”.

ZAAACCCCAGNIIIII ZACCAAAGNIIII IL MIRACOLO DI ZACCAGNI, IL———-

mi sto-

uccidendo



no sono morta, caressa ci stava per lasciare in diretta PER FAVORE AHHSJAHSJJA #CroaziaItalia #EURo2024 pic.twitter.com/O3JJkOVf3N — lis🦋perletti stan account (@muscattinaaa) June 25, 2024

La scena in pochi secondi è stata estrapolata dagli utenti, che l’hanno resa virale sulle piattaforme social come spesso accade in questi casi. Fabio Caressa ancora una volta ci ha regalato un momento davvero emozionante e divertente allo stesso tempo.