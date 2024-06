Un finale tutto da vivere quello di Croazia-Italia ieri sera! Sul finire del match Mattia Zaccagni ci ha regalato il pareggio, su azione che ha visto lo zampino di Riccardo Calafiori. Quest’ultimo però ha attirato l’attenzione anche per un altro motivo…

L’esultanza di Riccardo Calafiori

Ieri è andata in scena la terza e ultima giornata del Gruppo B di Euro 2024, che ha visto scontrarsi Croazia e Italia, che ha visto tra i migliori in campo Riccardo Calafiori.

Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Luka Modrić al ’55, ci ha pensato Mattia Zaccagni a pareggiare i conti su filo del rasoio nel recupero. Provvidenziale in questo l’azione che ha portato al goal, dove c’è stato proprio lo zampino di Riccardo Calafiori.

Il difensore del Bologna ha fatto parlare di sé anche per un altro motivo. Al fischio finale del 41enne arbitro olandese, Danny Makkelie, Riccardo Calafiori si è gettato a terra e si è lasciato andare a un pianto liberatorio. Il tutto dovuto non solo all’emozione per il passaggio del turno come secondi nel girone e per il dispiacere dovuto all’autorete della gara precedente contro la Spagna che tanto ha fatto discutere in settimana.

I più maliziosi però, proprio nel momento di sfogo di Riccardo Calafiori, si sono concentrati invece su altro, come mostrato dall’inquadratura e non sono mancate battutine piccanti sulla questione e ne sono nati anche dei meme.

Per tutte le critiche ricevute per l’autogol, cost to cost e assist che ci porta a Berlino, chiedete scusa al soldato Calafiori #CroaziaItalia #Calafiori pic.twitter.com/xw6PZhlPf2 — Antonio (@AntoTrick) June 24, 2024

Le parole di Calafiori nel post partita

Nel post partita ai microfoni di Sky Sport Riccardo Calafiori si è detto molto felice. Ha ammesso di non sapere dove ha trovato le energie, dato che si è trattato di una gara particolarmente tosta. Aveva bisogno di dare qualcosa alla Nazionale e ce l’ha messa tutta. È contento di aver dato un contributo importante.

Non è mancato poi un riferimento proprio alla sua emozione sul finale e al passaggio del turno, a seguito di quanto accaduto contro la Spagna:

“Le lacrime dopo il fischio finale? Ho pensato a poco… ero solo contentissimo. È difficile spiegare. In questi giorni non si poteva tirare fuori le emozioni. Mi volevo rifare dopo l’autogol, posso aiutare la Nazionale e penso di averlo fatto bene”.

Infine un commento di Riccardo Calafiori anche sull’assist del pareggio. Mister Spalletti gli ha mostrato in video che cosa fare in situazioni di questo tipo e, di conseguenza, ha sottolineato quanto sia importante essere lucidi e pronti nel vedere bene gli spazi: “L’ho visto con la coda dell’occhio e gliel’ho data lì”.

Riccardo Calafiori non ci sarà per squalifica nella prossima gara contro la Svizzera, ma è fiducioso: “Ci vediamo ai quarti… per forza!”. E noi non possiamo che fare il tifo per gli azzurri!