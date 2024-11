“Da 5 anni convivo con un tumore, l’ho scoperto solo ora”, ha rivelato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Samuele Carniani sui suoi suoi social. Il ragazzo ha rivelato come sta e spiegato che presto si sottoporrà a intervento chirurgico.

Samuele Carniani rivela di avere un tumore

Ha spiazzato tutti il messaggio postato sui social da Samuele Carniani, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Su Instagram il ragazzo ha annunciato ai suoi follower che gli è stato diagnosticato un GIST, si tratta di un tumore gastrointestinale.

L’ex protagonista del dating show di Canale 5, che scese per corteggiare Roberta Giusti e ne divenne la scelta (la loro storia si è conclusa un hanno fa), ha raccontato quello che gli è successo, spiegando che “per fortuna non che nessun’altra brutta sorpresa”. Dovrà però sottoporsi a un intervento per rimuovere il tumore.

Sui suoi social Samuele Carniani ha pubblicato una foto che lo ritrae disteso su un letto d’ospedale. Nella didascalia che accompagna l’immagine una data, il 28 ottobre 2024, periodo in cui per la prima volta ha eseguito l’ecografia allo stomaco. Era tranquillo, si trattava solo di un controllo, ma è qui che è arrivata la “mazzata”, così come ha scritto lui:

“Da almeno 5 anni ho un GIST ( gastrointestinal stromal tumor) tumore completamente asintomatico e lì cade un po’ tutto ciò che ti circonda”, così si è aperto il messaggio di Samuele, che ha reso noto il suo problema di salute con il proprio pubblico. Ha ammesso che in un attimo il suo umore è cambiato e vedere le persone intorno a lui soffrire è la cosa peggiore, perché non si può fare altro che attendere.

Nella brutta notizia ricevuta però pare ci sia stata una piccola fortuna: “È vero quando dicono che determinate cose solo provandole si capiscono. Oggi era il giorno più importante , tac addome e torace per non avere ulteriori brutte sorprese e così è stato”. Questo è certamente importante per Samuele Carniani, che ora però dovrà sottoporsi a intervento chirurgico:

“Ora lo step successivo è rimuovere questa bestiolina che è dentro di me e mi ha fatto compagnia per questi 5 anni… (stron*o che non ti sei mai fatto sentire), ma ora è il momento di salutarsi. Domani visita con il chirurgo e poi decideremo la data dell’operazione. Questo per dire che a volte è proprio vero che la vita può cambiare in un attimo, ma nonostante questo si combatte e si torna più forti di prima”, ha concluso Samuele Carniani.

Da tutta la redazione di Novella2000.it e Novella 2000 facciamo il nostro in bocca a lupo a Samuele per una pronta guarigione!