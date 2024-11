Paparazzati insieme per le strade di Milano insieme ai figli, Alice Campello e Alvaro Morata sono sembrati felici. Alcune indiscrezioni rivelano che la situazione tra loro sarebbe distesa e potrebbe esserci un riavvicinamento tra i due. Vediamo tutti i dettagli delle ultime notizie che li riguardano.

Torna il sereno tra Alice Campello e Alvaro Morata

I fan della coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata erano rimasti sconvolti quando la scorsa estate i due annunciarono la separazione. Poche settimane prima erano stati visti in vacanza felicissimi insieme ai figli e poi la rottura. Lei aveva cambiato città, aveva tolto tutte le foto di coppia su Instagram e anche quella insieme al marito che aveva appesa e incorniciata nel suo ufficio. Inoltre avevano anche smesso di seguirsi sui social.

Dalla Spagna erano arrivate anche paparazzate e si parlava di un “clima teso” per i due ex coniugi, genitori di quattro figli. Insomma una situazione davvero complicata che sembrava non trovare nemmeno un rapporto di pace, anche se i due avevano parlato di provare profondo affetto e rispetto reciproco.

Adesso però arrivano alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi in cui si vede una situazione ben diversa tra Alice Campello e Alvaro Morata. Il magazine, infatti, ha beccato l’ex coppa insieme per le strade di Milano insieme ai quattro figli: Edoardo, Bella e i gemelli Leonardo e Alessandro. “Sembrano aver ritrovato il sorriso. Guardano di nuovo nella stessa direzione”, scrive la rivista che racconta anche com’è stato il loro incontro.

LEGGI ANCHE: Le anticipazioni della nona puntata di Matrimonio a prima vista 13

Alice e Alvaro si sono infatti “dati appuntamento in zona Brera, al ristorante Casa Fiori Chiari, per pranzare tutti insieme, come ai vecchi tempi”. Ma avrebbero raggiunto il locale separatamente. Lui era già seduto all’interno, mentre l’ex moglie sarebbe arrivata dopo con i bambini. Dopo il pranzo, la famiglia si è concessa una passeggiata nel centro storico di Milano. Poi tutti insieme sono saliti a bordo di un van per fare rientro ognuno nelle proprie case.

Pare che il clima tra Alice e Alvaro non sia più teso da quando lei si è trasferita a Milano prendendo una casa in affitto con i bambini. Ora il calciatore può infatti vedere i figli più facilmente e da qui sarebbe tornata la pace. Per ora non c’è alcun indizio di riavvicinamento tra i due, ma i fan sperano ancora che possano ritornare insieme.