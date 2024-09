A L’Isola dei Famosi promise di sposarla, poi le cose sono cambiate. Carlo Motta, ex di Helena Prestes, ha criticato il comportamento della modella brasiliana: “Non sta facendo bella figura al GF”.

Le critiche di Carlo Motta

Se ieri è stato l’ex di Shaila Gatta a prendersi la scena per manifestare il suo disappunto, oggi è la volta di Carlo Motta. Il modello ha avuto una relazione con Helena Prestes, oggi al Grande Fratello e al centro del gossip per il bacio (seppur per gioco) con Lorenzo Spolverato.

Carlo Motta nella lunga intervista a Fanpage.it ha parlato non solo della fine della relazione, ma ha anche commentato i comportamenti di Helena all’interno della Casa del GF. A chiudere la storia è stato lui lo scorso 6 marzo, perché sarebbe diventata insostenibile, nonostante ci fosse l’intenzione di sposarsi inizialmente. Ciò pare sia dovuto, secondo il suo racconto, a causa della personalità lunatica della Prestes.

Non ci sarebbe stato alcun tradimento, solo stanchezza di portare avanti dei sentimenti che si erano ormai assopiti. Quando sono andati a vivere insieme, Carlo Motta ha affermato di aver avuto a che fare con il comportamento lunatico di Helena, che avrebbe causato solo stress. Il modello ha anche raccontato che non si sarebbero lasciati bene: “Non lo accettava e per qualche mese mi cercava in maniera morbosa anche 15 volte al giorno con telefoni diversi, perché non rispondevo. L’ho bloccata, sono stato costretto”.

Nelle telefonate, Carlo Motta ha fatto sapere che la sua ex gli avrebbe rinfacciato sempre le stesse cose.

L’ex di Helena: “Non fa bella figura”

Ma Carlo Motta come reputa il comportamento di Helena all’interno della Casa del Grande Fratello? Lui pensa non starebbe facendo bella figura e ne ha rivelato il perché:

“Mi riferisco al modo in cui si relaziona con gli uomini. Può avvicinarsi a chi vuole, sono fatti suoi, però mi viene da pensare che abbia recitato quando era con me. Se dovessi fare un reality cercherei di fare passi un po’ più lenti e una donna di 34 anni, dal mio punto di vista, dovrebbe avere un atteggiamento diverso. Si comporta come un ragazzina. Non ho mai pensato fosse la persona più seria del mondo, ma non credevo fosse infantile fino a questo punto”.

L’avvicinamento di Helena Prestes a Lorenzo Spolverato, secondo Carlo Motta sarebbe infantile e poco maturo. L’ha trovato inappropriato invitare una persona conosciuta a condividere con lei momenti più intimi. Ciò denoterebbe, a suo avviso, una mancanza di serietà e rispetto nelle relazioni.

Secondo Carlo Motta la vicinanza tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato può essere sicuramente importante ai fini della strategia nel gioco e delle dinamiche. Quindi secondo lui un’ipotetica relazione sarebbe positiva per proseguire nel programma.

Per concludere Carlo Motta ha fatto sapere che a oggi non avrebbe nulla da dire, per poi sferrare un’ultima stoccata: “Se fosse ancora la mia fidanzata mi verrebbe da dire: ‘Cavolo, sono stato davvero con una persona così?’”. Come reagirà Helena?