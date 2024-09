È arrivato il tanto atteso bacio nella Casa del Grande Fratello! I protagonisti del momento sono Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello, il bacio tra Helena e Lorenzo

Il palinsesto televisivo di Mediaset ha visto il ritorno del Grande Fratello, così come di Temptation Island, andato in onda ieri con continui colpi di scena. Una sorpresa, però, c’è la riservata anche la Casa più spiata d’Italia, o meglio due concorrenti che ne fanno parte. E facciamo riferimento a Helena Prestes e Lorenzo Spolverato e al bacio che si sono scambiati i due.

Tra i gieffini più chiacchierati del momento, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, per quanto “giocassero” sono sembrati piuttosto naturali e si sono fatti trasportare dall’atmosfera. Tutto è cominciato quando nella notte i concorrenti del Grande Fratello si sono messi a giocare. L’intento era quello di realizzare delle scene teatrali. Jessica Morlacchi, infatti, avrebbe dovuto dare un bacio a Luca Giglioli, ma lei si sentiva in imbarazzo e ha evitato.

Non si sono tirati indietro invece i loro compagni del Grande Fratello, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, che ci hanno regalato il primo bacio di questa edizione.

Come mostrato dalle immagini della diretta del Grande Fratello, i due dopo uno scambio di battute, si sono avvicinati pian piano. Fino a che le loro bocche non si sono toccate e hanno dato vita a un bacio appassionato. I loro compagni sono sembrati piuttosto stupiti nel vedere la scena e tutti hanno sottolineato come effettivamente sembrasse più che una semplice scenetta.

Il primo bacio tra Helena e Lorenzo

🍋🍋🍋 (é una scena) #grandefratello pic.twitter.com/ernWYKzqIp — 🥀 Rosanna 🥀 (@Rosanna52702609) September 25, 2024

Poco dopo il bacio Lorenzo Spolverato e la coinquilina Helena Prestes sono stati subito chiamati in confessionale dal Grande Fratello. Gli autori ovviamente avranno voluto vederci chiaro, un po’ come il pubblico da casa che ora si chiede se il gesto possa aver scatenato in loro qualcosa.

Lo capiremo solo pian piano, quel che è certo, però è che sia Lorenzo Spolvero che Helena Prestes sono arrivati al Grande Fratello per divertirsi, ma non hanno comunque mai nascosto curiosità l’uno nei confronti dell’altra. Scatterà la scintilla?