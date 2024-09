Nel corso di un’intervista al settimanale Chi, Beatrice Luzzi ha svelato chi sarebbe la sua erede al GF e su Cesara Buonamici: “Ecco cosa non mi è piaciuto”.

Beatrice Luzzi stuzzica Cesara Buonamici

Da una settimana Canale 5 ha accolto la nuova edizione del Grande Fratello, che ha visto l’introduzione della seconda opinionista Beatrice Luzzi accanto a Cesara Buonamici. L’attrice, che solo lo scorso anno ha vissuto l’esperienza da protagonista, ora si trova dall’altra parte a dire la sua sui nuovi concorrenti.

Beatrice Luzzi al settimanale Chi ha concesso un’intervista. L’ex volto di Vivere ha designare da prima la sua erede. Vedeva in Yulia una papabile, ma ora non più e certamente non lo è Clarissa, secondo lei. Poi ha avuto modo di parlare anche di Cesara Buonamici. Ha spiegato prima di tutto di essere una persona che resetta molto, come dice di aver dimostrato. Ma ha ammesso che tra lei e Cesara ci sono opinioni discordanti: “Lei ha, secondo me, un’impostazione démodée sulle questioni femminili”.

A questo punto Beatrice Luzzi ha preso l’esempio dell’ingresso di Helena nella Casa e dell’intervento fatto quando ha notato che Jessica teneva le mani giunte. L’opinionista ha fatto notare come Cesara Buonamici abbia subito messo del pepe dicendo: “Stavi pregando che scomparisse immediatamente?”.

Sempre secondo Beatrice Luzzi è sbagliata la guerra tra donne e la loro bellezza a prescindere e anche solo pensare che ci fosse è errato. La trova una visione superata: “Oggi le ragazze solidarizzano fra di loro. Sono spesso attratte dalla bellezza reciproca, e questo rende la cifra dello scarto culturale che c’è fra la nuova generazione e le precedenti”.

Tralasciando le dinamiche della Casa, a domanda diretta “È rimasta qualche ruggine?”, Beatrice Luzzi non si è tirata indietro dal replicare: “Non ho apprezzato che una donna del suo valore e del suo impatto culturale non mi avesse difesa quando sono stata attaccata con toni esagerati prima da Varrese e poi da Maddaloni. Anzi, ha salvato più volte Varrese, evitando che lo potessi nominare, e ha indicato Maddaloni come un esempio per tutti”.

Avranno modo di riparlarne in puntata? Sicuramente tra il bacio di Lorenzo ed Helena, il malore subito da Pamela e l’arrivo di Katherine Kelly Lang per un saluto all’amico Clayton, sono tante le notizie sulla trasmissione a cui tenere a bada. Domani su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici saranno lì pronte a cogliere ogni aspetto del percorso dei concorrenti!