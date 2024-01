La ex di Letizia torna alla carica e rivela: “Ho sentito il suo ex Andrea”

NEWS

Andrea Sanna | 7 Gennaio 2024

Grande Fratello

Di recente l’ex di Letizia Petris è tornata alla carica contro di lei e rivela: “Ho sentito l’altro suo ex, Andrea e mi ha detto che…”

L’ex fidanzata di Letizia Petris è tornata a fare delle rivelazioni su di lei. Nicole, questo il suo nome, ha tirato in ballo anche l’ultimo fidanzato della gieffina, Andrea e ha svelato cosa le avrebbe raccontato su di lei…

L’ex di Letizia Petris fa una rivelazione

Solo due mesi fa Nicole ha parlato della sua ex fidanzata Letizia Petris, ora impegnata al Grande Fratello. La ragazza ha fatto delle accuse piuttosto pesanti, raccontando che la gieffina in passato sarebbe stata aggressiva nei suoi confronti, anche verbalmente.

Adesso Nicole durante una live su TikTok ha parlato anche dell’ex fidanzato di Letizia Petris. Ebbene perché quando è entrata nella Casa del Grande Fratello la gieffina era impegnata con un giovane di nome Andrea, di 21 anni.

Stando a quanto raccontato dall’ex di Letizia Petris, avrebbe avuto modo di conoscere il punto di vista di Andrea, che ha definito un “ragazzo d’oro”. La loro conversazione, in base alle dichiarazioni di Nicole, sarebbe stata piuttosto tranquilla.

Pare che Andrea (l’ex di Letizia Petris) le abbia detto di non avere intenzioni di esporsi sui social, perché non è interessato e di aver rilasciato una sola intervista a FanPage:

“Mi ha detto ‘quando esce non la voglio minimamente vedere, per me è chiusa qui definitivamente’. E pensate che stava con Andrea da quattro anni e lui era fisso a casa sua. Ora Letizia però ha presentato Paolo alla madre”.

Ma non solo perché nella medesima chiacchierata Nicole ha commentato anche la storia nata nella Casa del Grande Fratello tra Letizia Petris e Paolo Masella e ne è davvero poco convinta. È certa anche che la sua ex una volta uscita non frequenterà più nemmeno Perla, con la quale nel reality ha instaurato una bella amicizia.

Se in altre occasioni Letizia Petris ha risposto in maniera piuttosto vaga all’ex Nicole, stavolta semmai dovesse essere informata di questa dichiarazioni come reagirà?