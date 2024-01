Tempesta di fulmini si abbatte in Argentina, Belen aiuta a spalare acqua e fango: “Un disastro”

NEWS

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2024

Belen Rodriguez

Sui social Belen Rodriguez ha diffuso un video dove ha raccontato il momento complicato vissuto in Argentina, a causa di un’intensa tempesta di fulmini che ha provocato dei danni a diverse abitazioni. La showgirl si è resta disponibile ad aiutare per risolvere la situazione.

Belen Rodriguez racconta la tempesta di fulmini in Argentina

E mentre in Italia si continua a parlare della vita sentimentale di Belen Rodriguez e dei suoi ex, in Argentina la showgirl così come parte della popolazione, hanno vissuto attimi di grande paura.

La conduttrice ha raggiunto la sua terra d’origine insieme ad alcuni membri della famiglia per trascorrere le vacanze insieme. Con lei anche il compagno Elio Lorenzoni e i figli Santiago e Luna Marì.

Purtroppo però nelle ultime ore esattamente come noi in Italia e in altre parti del mondo, anche in Argentina la popolazione ha dovuto fare i conti con il maltempo. Le belle giornate dei giorni precedenti sono state spazzate via da un’intensa tempesta di fulmini, che hanno provocato grande preoccupazione. Belen Rodriguez, inerme come tanti suoi concittadini, ha registrato con un video l’accaduto che ha provocato danni alle diverse abitazioni, tra cui anche quella in cui alloggia lei.

Su Instagram Belen Rodriguez ha pubblicato un video che ha mostrato la situazione attuale in Argentina e nella villa in cui è lei. Nel reel postato ha mostrato l’esterno dell’abitazione. Pare che molta dell’acqua si sia insediata in casa e si vedono tante persone spalare acqua e fango, durante la tempesta di fulmini.

In ogni caso Belen Rodriguez ci ha tenuto a rassicurare tutti sulle condizioni di salute sue e dei suoi cari e spiegato cosa è accaduto: “Tempesta elettrica. Un disastro. Migliaia di persone bloccate in casa. Fortunatamente stiamo tutti bene”. E questo non è poco!

Ci si augura ora che la situazione possa ripristinarsi quanto prima nelle prossime ore e che tutto possa quindi tornare presto alla normalità.