NEWS

Andrea Sanna | 8 Maggio 2023

Le nozze del figlio di Ezio Greggio

Grande festa per uno dei conduttori più amati della TV italiana. Ezio Greggio nella giornata di ieri ha festeggiato il matrimonio di suo figlio Giacomo e della fidanzata Sheeren. Il presentatore di Striscia La Notizia ha documentato il tutto sui social, facendo sapere ai follower di aver trascorso l’intero weekend in Toscana per questa celebrazione così importante e festeggiare quindi la giovane coppia.

Giacomo Greggio per chi non lo sapesse è il figlio maggiore di Ezio Greggio ha 32 anni d’età. Il ragazzo è nato dal matrimonio, ormai finito, tra il presentatore e Isabel Bengochea.

Oggi il figlio di Ezio Greggio si occupa di business development nell’ambito della finanza. Non vive in Italia, bensì a Londra da diversi anni (per la precisione dal 2015). Con lui Shereen Doummar, la sua fidanzata. Lei di mestiere fa l’architetto. Dopo 8 anni di fidanzamento ieri la coppia ha deciso di convolare a nozze. La cerimonia si è tenuta a Siena nella splendida e romantica cornice di Villa Cetinale.

Come dicevamo Ezio Greggio sul suo profilo Instagram non ha potuto non immortalare il momento con uno scatto e una splendida didascalia: “Ci sono giorni indimenticabili nella vita e oggi è uno di questi. Buona vita Giacomo e Shereen, vi amo”, ha scritto il conduttore che in allegatoha aggiunto una foto insieme al figlio Giacomo e al fratello Gabriele.

Ciò che è balzato all’occhio ai più attenti è il fatto che Ezio Greggio abbia partecipato da solo alle nozze di suo figlio Giacomo. E Romina Pierdomenico, la sua compagna dal 2018, dov’era? Questa rumorosa assenza l’ha spiegata lei stessa via social, immortalandosi nelle Stories di Instagram all’incredibile party di Lady Cologno. Proprio mentre il figlio del signor Ezio si sposava, infatti la Pierdomenico festeggiava l’ultimo compleanno della “collega” Barbara d’Urso, di cui è amica, in quel di Milano.

Novella2000.it e Novella 2000 fanno i migliori auguri a Giacomo e Sheeren e al signor Ezio Greggio.