1 Attimi di tensione per Fabio Colloricchio

Sono passati ben tre anni da quando Fabio Colloricchio ha dato ufficialmente il via alla sua relazione con Violeta Mangrinan. Come qualcuno ricorderà, i due si sono conosciuti a Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi, e proprio davanti alle telecamere del reality tra loro scoppiò la passione. Da quel momento l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer hanno dato il via a una chiacchierata storia, che ha vissuto diversi alti e bassi. Da qualche tempo però la coppia ha trovato una stabilità e da alcuni mesi è arrivata una grande gioia. Violeta è infatti incinta della sua prima figlia, e tra pochi mesi dunque lei e Fabio diventeranno genitori. In queste ore però ci sono stati attimi di grandi tensioni.

La Mangrinan infatti è finita in ospedale, dopo aver rivelato di aver avuto alcuni problemi di salute. L’influencer, che attualmente è al quinto mese di gravidanza, ha iniziato a soffrire di forte bruciore di stomaco e di nausea, sintomi molto comuni durante il primo trimestre di gestazione.

A quel punto Fabio Colloricchio ha deciso di accompagnare la sua fidanzata in ospedale, dove ha ricevuto immediatamente le migliori cure possibili. I medici hanno dato la giusta cura a Violeta Mangrinan, che sta così iniziando a riprendersi. Tuttavia l’ex naufraga di Supervivientes ha deciso che da ora in poi inizierà a stare un po’ più riposo, essendo ancora debole e stanca.

Nel mentre in queste ore proprio l’ex fidanzata di Fabio, Nicole Mazzocato, ha annunciato di essere incinta e di aspettare il suo primo figlio. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.