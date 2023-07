NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Luglio 2023

In queste ore Fabio Fazio ha commentato per la prima volta il caso dei social oscurati di Che Tempo Che Fa: le sue parole

Interviene Fabio Fazio

Come ormai tutti sappiamo, poche settimane fa, dopo anni di onorato servizio, Fabio Fazio ha ufficialmente lasciato la Rai. Ma non solo. Il fortunato Che Tempo Che Fa infatti dal terzo canale della rete pubblica a partire da settembre si trasferirà ufficialmente sul NOVE, e insieme al conduttore ci saranno anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha fatto discutere il web. Inaspettatamente infatti la Rai ha oscurato tutti i profili social della trasmissione. Ma non solo. L’azienda ha fatto sapere che si è trattato di un passaggio intermedio, essendoci sui vari account del materiale appartenente alla rete.

Poco fa però a rompere il silenzio per la prima volta è stato proprio Fabio Fazio. Il conduttore ha così commentato il caso dei social oscurati di Che Tempo Che Fa, lanciando anche quella che ai più è sembrata una frecciatina contro la Rai. Queste le dichiarazioni del presentatore, che stanno già facendo il giro del web:

“Come avete visto, i profili social di Che Tempo Che Fa non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati addirittura. Siamo in attesa che ci vengano restituiti. Quello che è accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio per altro a chi l’ha fatto. Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso, ne apriremo naturalmente di nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima. Fa piacere tra l’altro che improvvisamente tengano a Che Tempo Che Fa. Un po’ tardivamente, però insomma per certi versi ha un che di positivo”.

Come si risolverà dunque la questione dei social di Che Tempo Che Fa? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo a Fabio Fazio e a tutta la sua squadra per la nuova edizione del suo programma.