Grande Fratello rinnovato su Canale 5 fino al 2026

NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Luglio 2023

I nuovi retroscena sul Grande Fratello

Mancano ancora diverse settimane al ritorno del Grande Fratello, tuttavia già da mesi si discute della nuova edizione del reality. Come sappiamo infatti è prevista una vera rivoluzione per la trasmissione, che per la prima volta nella sua storia avrà un cast composto da personaggi Vip e da concorrenti Nip. Ma non solo. Importanti cambiamenti anche per quanto riguarda gli opinionisti, dopo l’addio di Orietta Berti e di Sonia Bruganelli. Stando alle recenti indiscrezioni, pare che ad affiancare Alfonso Signorini sarà nientemeno che Cesara Buonamici. Ma non è finita qui. Dopo anni, torna a ridursi la durata del reality, e stando a quanto è emerso la finale dovrebbe svolgersi poco prima di Natale. Saranno tuttavia previsti anche stavolta due appuntamenti settimanali.

Grandi stravolgimenti dunque per il reality show, che nel mentre continua a essere una garanzia e una certezza per Mediaset. Nel mentre poco fa TvBlog ha sganciato una bomba che sta già facendo discutere il web. Stando a quanto rivela il noto portale, sembrerebbe che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di rinnovare il contratto con Endemol/Banijay per altri 3 anni e che dunque il Grande Fratello dovrebbe andare in onda su Canale 5 fino al 2026. Questo quanto si legge in merito:

“In questo quadro del nuovo Grande Fratello, che perde nel titolo la parola “vip” per tornare alle origini, Piersilvio Berlusconi ha deciso di scommettere ancora. Sarebbe stato infatti rinnovato il contratto con Endemol/Banijay. Il Grande Fratello dunque resterà ancora fino al 2026 una realtà di Canale 5”.

Pare dunque che per i prossimi tre anni il Grande Fratello continuerà a tenerci compagnia. Ma cosa accadrà nel corso della prossima edizione e come accoglierà il pubblico i cambiamenti? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul programma, e non solo.