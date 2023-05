NEWS

Nicolò Figini | 14 Maggio 2023

In queste ore è arrivata l’ufficialità: Fabio Fazio lascia la Rai e passa ai canali Discovery

Ufficiale: Fabio Fazio passa a Discovery

Se ne parlava già da qualche giorno, ma adesso è ufficiale. Dopo vent’anni di lavoro a Che Tempo Che Fa per la Rai, Fabio Fazio lascia l’emittente e firma un contratto con Discovery. Proprio l’azienda ha diramato la notizia tramite un comunicato stampa in cui si afferma che con il conduttore arriverà anche Luciana Littizzetto, fedele compagna da sempre della domenica sera.

A quanto pare i due andranno a condurre una trasmissione sul canale NOVE e il contratto avrà la durata di quattro anni. Al momento non sappiamo quale sarà il loro nuovo progetto, ma possiamo pensare che si tratterà di un altro talk show sulla scia di Che Tempo Che Fa. Nel comunicato in questione si legge:

“Nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Con Fabio Fazio anche la stella della comicità italiana e protagonista di uno dei binomi artistici di maggior successo, tra i più lunghi e proficui nella televisione italiana.

Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera“.

A intercettare Fabio Fazio è stata La Repubblica. L’unico commento è stato “È andata così“. Al momento, invece, Luciana Littizzetto non ha ancora detto nulla. Attendiamo per scoprire quali saranno altre loro reazioni. Continuate a seguirci per tante altre news.