Nicolò Figini | 14 Maggio 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Nikita Pelizon su Onestini

In queste ultime ore Nikita Pelizon, dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 7, è stata ospite all’interno del programma radiofonico Non succederà più su Radio Radio. Insieme alla conduttrice Giada Di Miceli, quindi, l’ex vippona ha parlato del suo percorso e in particolare di alcuni concorrenti con cui ha legato.

Tra questi possiamo citare Luca Onestini, anche se con il tempo si sono allontanati e dentro la Casa hanno avuto diversi scontri. La presentatrice le ha domandato se si sono più visti o sentiti:

“Parla, la gente purtroppo parla… Ti do una news che nessuno sa. Gli ho scritto un messaggio su Instagram se ci potevamo vedere nella più totale libertà e niente, questo messaggio non ha mai ricevuto una risposta. Non so se è mai stato visualizzato.

La cosa strana è che dopo neanche due giorni è uscito un articolo ‘Nikita contatta Luca’. Non ho capito chi gliel’ha detto. Forse un uccellino è entrato nel suo account, ha letto il mio messaggio e l’ha portato ai giornalisti, sennò non me lo spiego“.

Nikita Pelizon si starà riferendo a un “uccellino” in particolare? Non possiamo saperlo. In seguito, poi, l’ex vippona ha raccontato di aver vissuto una bella edizione ma a tratti anche molto pesante. Avrebbe voluto passare un messaggio di unione e amicizia. Purtroppo, però, è stato portato un messaggio i divisione “e questa cosa mi dispiace“.

Per chiudere il discorso ha anche raccontato di non essere stata invitata nemmeno a una festa organizzata dalle famiglie dei concorrenti subito dopo la fine del GF Vip 7. Nemmeno Antonella Fiordelisi o Matteo Diamante, a quanto pare, hanno ricevuto l’invito, secondo quanto riporta anche Isa e Chia.

