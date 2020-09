Fabrizio Corona ci prova in diretta con Barbara d’Urso, ma fa una gaffe

1 Nel corso della prima puntata di Live Non è la d’Urso, Fabrizio Corona ci prova con Barbara d’Urso in diretta, ma fa una gaffe

Dopo una lunga pausa estiva, poche ore fa è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Live Non è la d’Urso. Ancora una volta Barbara d’Urso ha offerto al suo pubblico un programma ricco di qualità, informazione e pieno di esclusive e ospiti. Tra essi anche Fabrizio Corona, che ha voluto replicare a tutte le critiche degli ultimi mesi. Impossibile per l’ex re dei paparazzi non affrontare anche la questiona Nina Moric. Come è noto infatti solo qualche giorno fa abbiamo appreso che Carlos Maria, figlio della coppia, ha deciso di vivere con suo padre. A quel punto la bella modella ha scritto una bellissima lettera per il ragazzo, affermando di sentire molto la sua mancanza. Pur essendo felice della serenità di suo figlio però, la Moric ha anche voluto mettere in guardia Carlos da Fabrizio, spendendo per lui dure parole.

A quel punto Fabrizio Corona ha voluto ribadire, ammettendo anche di aver incontrato faccia a faccia Barbara d’Urso, per svelare a lei la sua verità sulla faccenda. Tuttavia però l’ex fotografo ha commesso una piccola gaffe, quando in diretta ci ha provato proprio con la conduttrice di Live! Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Devo dire che è impossibile trovare una donna di 65 anni così bella. Io mi sono sentito male quando ti ho vista. Il video non ti rende giustizia. Io sono single, se vuoi sono disponibile. Potrei farti riscoprire quel fuoco passionale che manca”.

A quel punto a replicare a Fabrizio Corona è stata la stessa Barbara d’Urso, che ha precisato di avere 63 anni, rifiutando simpaticamente e con ironia le avance dell’ex re dei paparazzi:

“Si, però io non ne 65. Ne ho 63! Sono single anche io, ma diciamo che sei troppo impegnativo per me”.

Ma vediamo cosa ha raccontato Corona su Nina Moric e su suo figlio Carlos Maria.