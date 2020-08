1 In un’intervista Fabrizio Corona spara a zero su alcuni vip. L’ex re dei paparazzi si scaglia contro Fedez, i Damellis e Cecilia Rodriguez

Che Fabrizio Corona non abbia peli sulla lingua, l’abbiamo capito da tempo ormai e la lite con Ilary Blasi ne è un esempio. Ora l’ex re dei paparazzi sta facendo discutere per alcune dichiarazioni. Nel corso di un’intervista a cura di Valerio Palmieri per il settimanale Chi, Fabrizio ha parlato di alcuni vip e di come hanno ottenuto successo.

Fabrizio Corona, però, prima di sparare a zero e scagliarsi contro alcuni di loro, ha fatto una premessa:

«(…) Ci sono 4 fenomeni che si sono creati dal nulla: Raz Degan, Fabrizio Corona, Belen e Chiara Ferragni. E la Ferragni non perché abbia un talento o perché mostri una bellezza particolare, ma perché è la ragazza della porta accanto, che ce l’ha fatta».

Ha esordito Fabrizio Corona, che è poi entrato nel dettaglio scagliandosi contro alcuni volti noti come Fedez, i Damellis che stanno attraversando un momento delicato (Andrea Damante ne ha confermato la crisi) e l’ex cognata Cecilia Rodriguez:

«Perché non conta tanto il talento? Semplicemente perché è fine a se stesso, non crea connessioni. Oggi il più grande cantante italiano è Brunori sas, ma per strada non lo riconosce nessuno. Achille Lauro, invece, lo riconoscono tutti perché ha utilizzato perfettamente gli strumenti del mondo di oggi per mettere in piedi una grandissima operazione commerciale, ma quanto durerà? Guarda chi era Fedez 5 anni fa e guardalo oggi. Senza la Ferragni e senza suo figlio non avrebbe contenuti. La De Lellis e Damante devono tutto a Uomini e Donne e al GF Vip e, l’unica cosa che fa parlare di loro è il ‘tira e molla’ che fanno di continuo. Le coppie arriveranno a fare i bambini in nome di un mezzo che sono i social. Cecilia e Ignazio son due mondi opposti, la popolarità è un collante per loro, come per altre coppie, perché divisi non valgono quello che valgono insieme».

Queste le parole di Fabrizio Corona sui vip sopracitati. Chissà se questi avranno o meno voglia di ribattere alle sue affermazioni. Intanto una sua ex l’ha fatto…