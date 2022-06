Fabrizio Corona nuova fidanzata

Corona ci riprova. A sorpresa, l’ex re dei paparazzi ha svelato di avere una relazione da circa un anno, e che la sua nuova dea si chiama Sara Barbieri.

22 anni, modella, piena di vita, Sara convive già con Fabrizio, che di lei parla solo ora ma con amore sincero. “Non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde” dice, sottolineando una maturità precoce che le si riconosce anche soltanto a dare un’occhiata al suo profilo Instagram.

Le didascalie ai suoi scatti, sempre naturali e mai patinati come ci si aspetterebbe, confermano un’intelligenza che sfata il vecchio mito della modella bella ma tutt’altro che sveglia, e incuriosiscono su una personalità che dietro i lineamenti mediterranei e lo sguardo penetrante aspetta solo il momento giusto di emergere.

Con lei Corona dice anche di fare sul serio, di avere progetti che non covava da tempo e che denotano quanto l’ex fotografo dei VIP stia seriamente cominciando a riaffacciarsi a una vita libera e senza vincoli.

Da qualche giorno la detenzione domiciliare gli è stata commutata in servizi sociali che dovrà rendere una volta la settimana presso la comunità di recupero di Limbiate, località nella provincia di Monza. Dopodiché (ma dovrà passare un altro anno e mezzo) potrà finalmente dirsi libero di realizzare quello che sogna, vale a dire di trasferirsi all’estero.

Accanto a lui, in questa avventura che avrà tempo di pianificare sin nei minimi dettagli, potrebbe esserci proprio Sara, magari come moglie. Sì, perché nei piani dell’ex fotografo c’è anche quello di sposare la modella, che ormai conosce suo figlio Carlos ed è entrata nella vita di Fabrizio a trecentosessanta gradi.

Corona e Sara Barbieri: le foto insieme

A Novella 2000 arrivano alcune prove del loro rapporto, fatto di tenerezze, vivacità, talvolta anche battibecchi ma soprattutto di qualche cosa che nelle giornate di Corona mancava ormai da tempo: il sorriso.

Sara e Fabrizio si baciano durante una sosta in barca Fabrizio Corona coccola la nuova fidanzata Sara Barbieri Fabrizio e Sara scherzano in barca Sara Barbieri abbraccia Fabrizio Corona Fabrizio Corona: relax in barca

Fabrizio e Sara si rilassano con un giro in barca. Sono ancora bagnati delle acque in cui si sono tuffati qualche minuto prima, e si lasciano andare a una chiacchierata fatta di sguardi, carezze, risate. Lei gli poggia la testa su una spalla ed entrambi guardano davanti a loro, per vedere che la felicità di quel momento non li lasci più.

