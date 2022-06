Erica Piamonte: l’ex gieffina fidanzata con una vecchia conoscenza di Delia Duran

Erica Piamonte: ecco chi è il nuovo fidanzato

Si sa che quando una donna cambia taglio di capelli qualcosa è cambiato anche nel resto della sua vita. È quanto accaduto a Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16 che, terminata l’ultima storia importante, è stata immortalata dai paparazzi con una chioma bruna nuova di zecca insieme al giovane imprenditore Carlo Cuozzo.

I due si baciavano per le strade di Milano, probabilmente a margine di un focoso appuntamento. Subito hanno attirato la curiosità di chi ha riconosciuto soprattutto lei, famosa agli appassionati di gossip per un flirt mai veramente confermato con l’amica Taylor Mega, e l’assoluta disinvoltura con la quale ha sempre pubblicamente vissuto le sue relazioni.

Carlo Cuzzo bacia Erica Piamonte

Anche Carlo, che però è soprattutto un rampante esperto di trading e lavora con la sua società tra l’Italia e l’Europa, non è comunque estraneo alle cronache rosa. Qualche mese fa, il ventiquattrenne di Napoli fece parlare di sé per essersi avvicinato a Delia Duran mentre il marito Alex Belli se la spassava con Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello VIP.

Carlo e Delia apparvero in alcune foto che li ritraevano in atteggiamenti intimi, e per rivendicare che non si trattava di una finzione architettata per ingelosire il compagno di lei Carlo fece anche ascoltare sui social un audio a suo dire inequivocabile sul legame con Delia.

Carlo Cuozzo sposa Erica?

Ora, trascorsi diversi mesi, sembra tutto lontano e dimenticato: a far battere il cuore di Carlo Cuozzo c’è solo Erica Piamonte. E l’amore dei due, per quanto sbocciato da poco, sembra talmente destinato a durare che chi li conosce da vicino ci ha spifferato dei loro freschissimi progetti di nozze.

Un altro bacio tra Erica e Carlo per le strade di Milano

Se sia solo l’entusiasmo della prima ora a farli fantasticare o se facciano veramente sul serio, non lo sappiamo. Ma con la determinazione di cui hanno dato prova in altre occasioni, chi oserebbe fermarli?

