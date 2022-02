Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi infatti ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, che verrà pubblicata integralmente nei prossimi giorni. Nel corso della chiacchierata Corona ha parlato della storia avuta con Sophie Codegoni, risalente alla scorsa estate. Secondo Fabrizio l’ex tronista starebbe ancora pensando a lui. Come se non bastasse il manager ha anche criticato Alessandro Basciano, spendendo forti parole per l’ex tentatore. Queste alcune delle dichiarazioni di Corona, riportate da FanPage:

“La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei. […] Sophie è una ragazza sicura, sveglia e aperta, che ha già una forte indipendenza economica e ha fatto diverse esperienze. Basciano non deve ostacolarla. Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto lui, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tarparle le ali. Forse è troppo per lui”.