GF Vip 6, chi è l’eliminato della puntata del 28 febbraio: le percentuali

L’eliminato del GF Vip 6

Stasera nelle case degli italiani torna l’appuntamento con il GF Vip 6. Come annunciato da Alfonso Signorini scopriremo chi è il primo eliminato della puntata del 28 febbraio. Al televoto stavolta Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Prima di scoprire chi è uscito, facciamo un piccolo riassunto di alcuni dei fatti salienti.

Per quanto riguarda Antonio al GF Vip 6 di questa settimana non è mancata la vicinanza tra lui e Delia, anche se non tutti sono convinti di questo rapporto. Oltretutto questo ha provocato anche una discussione tra Alessandro e Sophie. Passiamo poi a Miriana sempre più distante dall’altra concorrente nominata, Nathaly. Tra loro sembrava essere nata un’amicizia, ma nelle ultime settimane la situazione è sempre più compromessa. Le due, a oggi, non si fidano più l’una dell’altra, tanto che la Caldonazzo ha deciso di nominarla. Intanto le frasi di Nathaly continuano a essere oggetto di critica.

Fatto questo piccolo riassunto passiamo a quanto accaduto in puntata al GF Vip 6: chi è stato eliminato tra loro? Il primo concorrente a salvarsi è…Antonio!

Il pubblico ha deciso: il primo VIP a salvarsi è… ANTONIO! #GFVIP pic.twitter.com/Pyj8ZwCxG9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2022

Dunque il televoto finale del GF Vip 6 ha visto scontrarsi tra loro Miriana e Nathaly. A lasciare la casa del Grande Fratello è Nathaly.

La VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è… NATHALY! pic.twitter.com/AcuWCiEOHz — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2022

Passiamo infine alla percentuali di voto. A ottenere il massimo punteggio è stato/a Miriana con il 51% di preferenze. A seguire Miriana con 30 % di voto e, fanalino di coda, Nathaly con il 19 %. Siete soddisfatti di questo televoto? Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci per tutte le news sul GF Vip 6.

