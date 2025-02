Durante un momento di incontro con i fan, uno di loro confessa ad Achille Lauro di aver scommesso 1000 Euro su di lui. La reazione epica del cantante ha fatto il giro del web.

Ecco la reazione di Achille Lauro alle parole del fan

Si continua parecchio a parlare del Festival di Sanremo e di tutti gli artisti che ne hanno fatto parte. Tra gossip e notizie dell’ultimo minuti, sul web è diventato virale un video davvero molto divertente. Filmato nel quale viene ripreso Achille Lauro, uno degli artisti in gara.

LEGGI ANCHE: Olly, quando faceva da tutor a tre studenti in carcere

Il cantante, che si è presentato con Incoscienti Giovani (brano che è stato molto apprezzato), ha anche un grande seguito tra il pubblico e spesso è stato invaso e circondato dai fan durante la settimana del Festival di Sanremo 2025. In tutte le occasioni in questione Achille Lauro si è sempre prestato per scambiare quattro chiacchiere, degli autografi e selfie con chi dice di seguirlo. E si è verificato anche un episodio divertentissimo.

Durante uno di questi momenti un fan ha confidato ad Achille Lauro con entusiasmo e divertito: “Achille ho puntato 1000€ su di te”. Nell’apprendere queste parole il cantante non ha potuto fare a meno di commentare quanto detto dal suo supporter. Scherzoso e sempre con la battuta pronta, l’artista romano in gara a Sanremo 2025 ha di fatto replicato: “Dammi l’iban che te li ridò”.

“achille ho puntato 1000€ su di te”

“dammi l’iban che te li ridò”

non inventabile ve lo giuro #Sanremo2025 pic.twitter.com/NLhIvHrPnV — gio⚕️incoscienti giovani | the radio trilogy (@non1qualunque) February 16, 2025

LEGGI ANCHE: Lucio Presta torna a parlare dell’addio di Amadeus e punge: “Mal consigliato, soprattutto in casa…”

Una battuta questa di Achille Lauro che ha inevitabilmente generato le risate di tutti i presenti, ma anche di coloro che hanno poi reso virale questo simpatico video. In pochi istanti infatti il filmato è diventato motivo di chiacchiere sul web e in moltissimi ci hanno scherzato su!