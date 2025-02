Sabato sera su Rai 1 andava in onda la finale di Sanremo 2025. Ma cosa faceva Chiara Ferragni mentre il suo ex marito Fedez si esibiva all’Ariston? Adesso arriva la risposta ufficiale.

Cosa faceva sabato sera Chiara Ferragni

È ormai trascorso un anno da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno messo un punto al loro matrimonio e si sono così separati. Col passare dei mesi se ne sono dette di ogni sull’ex coppia, che a breve otterrà il divorzio. Solo di recente intanto i Ferragnez sono finiti al centro di un ciclone mediatico che li ha travolti. Sulla vita privata del rapper sono emerse infatti diverse indiscrezioni che hanno fatto chiacchierare l’Italia intera e che ancora oggi non hanno smesso di far mormorare il web.

Federico nel mentre la scorsa settimana è stato tra i protagonisti del 75esimo Festival di Sanremo e con la sua Battito è riuscito a conquistare il pubblico, al punto da classificarsi al quarto posto. In rete intanto si è molto parlato del cantante, in particolare nel corso della quarta serata del Festival, quando ha proposto una cover di Bella stronza in duetto con Marco Masini. Il rapper tuttavia più ritenersi più che soddisfatto del traguardo raggiunto e a oggi si gode questo importante momento.

Ma sapete cosa faceva Chiara Ferragni sabato sera durante la finale del Festival di Sanremo? Mentre il suo ex marito Fedez era sul palco per la sua ultima esibizione, l’imprenditrice digitale, come ha rivelato Gabriele Parpiglia in queste ore, si trovava a cena con il suo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera e con alcuni amici. Pare dunque che l’influencer non abbia seguito l’ultima puntata della kermesse e non è chiaro se abbia avuto modo di ascoltare la canzone di Federico.

A oggi infatti i rapporti tra i due sembrerebbero essere ai minimi storici e solo qualche giorno fa la Ferragni ha escluso ogni possibilità di ritorno di fiamma con il rapper.