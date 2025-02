Non tutti sanno che nel 2021, prima di laurearsi in Economia e Management alla Statale di Milano, Olly ha fatto da tutor a tre studenti che si trovavano nel carcere di Opera.

Olly in versione “prof”

In questi giorni la vita di Olly è decisamente cambiata. Il giovane artista, al secolo Federico Olivieri, lo scorso sabato ha infatti vinto il Festival di Sanremo 2025 con la sua Balorda nostalgia, che ha conquistato tutto il pubblico. Attualmente dunque il cantante si sta godendo questo bellissimo momento e si sta già concentrando sugli impegni che lo attendono nei mesi a venire.

Non tutti sanno però che qualche anno fa, prima di diventare un volto noto del mondo dello spettacolo, Federico si è laureato in Economia e Management alla Statale di Milano. Ma non solo. Prima di conseguire questo traguardo, il cantante ha preso parte anche a un importante progetto, facendo da tutor a tre studenti che si trovano nel carcere di Opera. In queste ore così a parlare è stata la rettrice dell’ateneo Marina Brambilla, che raggiunta da Il Corriere della Sera ha affermato:

“Federico ha unito la sua passione per la musica con un’ottima riuscita negli studi in Economia e arricchito il suo percorso in Statale con un’importante esperienza in un progetto di inclusione. Rappresenta bene la poliedricità e la voglia di fare e impegnarsi dei tanti suoi coetanei che meritano la nostra fiducia e supporto”.

Ma non solo. La rettrice Brambilla, raccontando anche un simpatico aneddoto sull’esperienza vissuta da Olly nel carcere di Opera, aggiunge: “Era curioso di entrare in un reparto di Alta sicurezza, forse anche un po’ emozionato, e si era dimenticato di avere in tasca un cucchiaino: così ha fatto suonare tutti i metal detector di Opera”.

Federico nel mentre si prepara a partire per il suo nuovo tour di club, che ha già registrato il tutto esaurito, prima di debuttare il prossimo autunno anche nei palasport.