In un’intervista e sui social Lucio Presta è tornato a parlare del suo ex assistito Amadeus, svelando alcuni altri dettagli circa la rottura del loro sodalizio lavorativo: “Mal consigliato in famiglia”, ha detto.

Lucio Presta torna a parlare di Amadeus

Tra le varie notizie non sono passate in sordina le dichiarazioni di Lucio Presta. Il manager è tornato a parlare di Amadeus, ora che i due non lavorano più insieme. Nel suo discorso ha aggiunto degli altri dettagli che avrebbero portato al loro allontanamento nel dicembre 2023.

In una recente puntata di Maschio Selvaggio, trasmissione su Rai Radio 2 condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, Lucio Presta si è esposto, spiegando:

“Quando arrivi ad una certa consapevolezza, intanto pensi di non aver bisogno più di nessuno. In più se sei mal consigliato, soprattutto in casa, soprattutto in famiglia, rischi di non vedere più bene le cose che vedevi prima. Quindi di punto in bianco uno dice: ‘posso camminare anche da solo’”.

E ancora Lucio Presta ha proseguito: “La vita, invece, ci insegna – credo che il Festival sia iniziato con una frase di Bosso che diceva esattamente questo – che le cose si fanno insieme e mai da soli. I grandi successi arrivano insieme e non da soli”.

Sebbene non sia entrato nello specifico, sembrerebbe che l’ex manager di Amadeus, Lucio Presta farebbe riferimento a un presunto ruolo nella famiglia del conduttore che avrebbero portato alla rottura del sodalizio fortunatissimo.

Quanto detto su Amadeus era un discorso decisamente più ampio relativo al Festival di Sanremo. Su X poi ha pubblicato in cui sembra fare riferimento, implicitamente, all’ex assistito. Queste le parole utilizzate dal Lucio Presta come potete ben leggere nel post che è possibile trovare nel suo account ufficiale…

La storia Instagram di Lucio Presta

Queste quindi al momento le parole di Presta su Amadeus. Vedremo se aggiungerà delle altre precisazioni. In ogni caso Novella2000.it è sempre a disposizione nel caso i due volessero prendere posizione e intervenire.