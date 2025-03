La sorpresa dei fan a Tananai per le vie di New York

Tananai ha raggiunto New York in occasione della chiusura dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Proprio all’ONU davanti a 2500 ragazzi di tutto il mondo ha tenuto un bellissimo discorso. Alcuni fan, che sapevano della sua presenza nella Grande Mela, l’hanno sorpreso per strada intonando Tango. Lui si è commosso e si è unito a loro tra selfie e abbracci.

I fan sorprendono Tananai

Un momento davvero speciale questo per Tananai. Il cantante non ha solo annunciato il tour europeo (che partirà il prossimo mese) e quello in giro per l’Italia, ma ha avuto un altro importante incarico. L’artista infatti si è presentato all’ONU per tenere un importantissimo discorso davanti a 2500 ragazzi, come vedremo in seguito.

L’artista però è stato accolto negli Stati Uniti d’America da un affetto davvero incredibile. A New York, come mostrato dai prossimi video, Tananai è stato letteralmente circondato dai fan che, per le strade iconiche della Grande Mela hanno intonato la sua canzone “Tango”. Il cantante si è particolarmente emozionato e non ha nascosto le lacrime davanti a una scena che, solo alcuni anni fa, per lui sarebbe stata irrealizzabile.

Tananai ha anche realizzato dei video per immortalare tutta la scena e ha abbracciato i supporter tra chiacchiere, video e selfie…

Tananai a New York circondato da fan che cantano Tango, prova a non far scendere una lacrimuccia pic.twitter.com/35REtoaK2l — Tanarchive (@dailytananai) March 4, 2025

Il discorso del cantante all’ONU

Come detto Tananai è stato invitato a New York in occasione del Global Citizens Model United Nations 2025, evento svoltosi dal 27 febbraio al 1° marzo. L’artista ha chiuso la cerimonia di apertura nell’aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Presenti ben 2500 ragazzi provenienti da ogni parte del mondo.

Nel suo intervento, Tananai ha realizzato un intenso intervento dal titolo “Basta scuse”. Il giovane cantante ha parlato di sogni, di opportunità. ha spronato i presenti a trovare la propria strada, mettendosi a nudo. Ha inviato i ragazzi a trovare coraggio così da diventare dei punti di riferimento:

”Viviamo in un’epoca in cui non ci sono più scuse. Gli strumenti, l’accesso, le possibilità, tutto è a portata di mano. E tuttavia, la confusione aumenta. Il mondo si muove più velocemente che mai e continuerà ad accelerare. Quindi la domanda è: come possiamo tenere il passo senza perdere noi stessi? La risposta probabilmente non sta nel fare di più. Non si tratta di lavorare di più, esaurirsi o inseguire un obiettivo lontano. La risposta è chiarezza. Questo perché la pace non è una destinazione, è un punto di partenza….

Troppo spesso trattiamo il successo, la felicità o la realizzazione personale come qualcosa che raggiungeremo un giorno, dopo sufficienti sacrifici, dopo che ce li siamo guadagnati. Tuttavia questo è un errore. Nessun grande atleta aspetta di essere in perfetta forma per iniziare ad allenarsi. Iniziano così come sono, sapendo che la decisione di iniziare è ciò che li rende atleti fin dall’inizio. Non diventiamo ciò che vogliamo essere inseguendolo. Possiamo iniziare da lì”.

Tananai ha quindi inviato a tutti di partire dalla parti che ignoriamo ignoriamo in ognuno di noi, da dubbi, fallimenti e paure. Spessi si ha il timore e si scappa dalle proprie ombre e abbiamo quasi il timore di conoscere quelle parti di noi che non si adattano alle aspettative del mondo:

“Tuttavia, la vera crescita non deriva dal fingere di essere perfetti. Deriva dall’integrare ogni parte di ciò che siamo”. Prima di chiudere il suo bellissimo discorso, Tananai ha citato anche il regista David Lynch, recentemente scomparso: ”Quindi vi lascio con questa domanda: ora che non ci sono più scuse, cosa creerete?”.