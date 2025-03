Sui social Paolo Ciavarro ha pubblicato l’ultima dolcissima foto della madre Eleonora Giorgi in compagnia del nipotino Gabriele.

L’ultima foto di Eleonora Giorgi con Gabriele

Lunedì Eleonora Giorgi si è spenta all’età di 71 anni. Un dolore incolmabile per la sua famiglia e coloro che le hanno sempre voluto bene. Sui social in tantissimi si sono spesi per raccontare chi era l’attrice e il suo immenso cuore e il grande talento che è stato. Paolo Ciavarro, suo figlio insieme ad Andrea, ha speso parole d’amore per la sua splendida mamma e sui social di tanto in tanto sta pubblicando ringraziamenti e ricordi che resteranno per sempre scolpiti nella sua mente.

Uno di questi è l’ultima foto di Eleonora Giorgi, scattata proprio da suo figlio Paolo Ciavarro. Una bellissima immagine in cui l’attrice guarda il panorama. Accanto a lei Gabriele, il nipotino tanto desiderato e figlio di Paolo e Clizia. Il piccolo porta tra le mani un tenero palloncino rosso a forma di cuore. Foto di una dolcezza davvero indescrivibile. Ad accompagnare lo scatto una didascalia. Un semplice cuore bianco, simbolo di purezza, come lo era l’amore che univa nonna e nipote.

Il post di Paolo Ciavarro su Instagram

Questa meravigliosa foto in pochi istanti ha raccolto tantissime manifestazioni d’affetto da parte delle persone vicine alla famiglia di Paolo, così come da semplici utenti.

Le parole di Paolo Ciavarro a La Vita in Diretta

Ieri peraltro ha parlato Paolo Ciavarro ai microfoni de La Vita in Diretta, a seguito delle prime dichiarazioni rilasciate lunedì dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi. Il conduttore televisivo visibilmente commosso per l’affetto dimostrato da tutti e addolorato per la scomparsa della sua mamma, ha fatto un discorso straziante ma davvero bellissimo:

“Questo dolore vivrà in me per molto tempo, e il vuoto che ha lasciato sarà incolmabile. Però anche la gioia e la bellezza di quest’ultimo anno me le porterò dentro al cuore per sempre. Perché pur essendo terribili, questi due anni sono stati anche belli per molti motivi”, ha detto.

Paolo Ciavarro ha spiegato che lui e suo fratello Andrea hanno messo la loro mamma al centro delle loro vite, dando valore al tempo perché non sapevano quanto avrebbero potuto viverne ancora insieme. E dunque hanno voluto godere anche dei piccoli momenti. Hanno imparato per questo a dare valore a ogni singolo istante senza perdere nemmeno un minuto e questo li ha uniti ancora di più.

In tutto ciò Paolo Ciavarro ci ha tenuto ad aggiungere, dando ampio merito alla madre:

“Però lei è stata brava, è stata incredibile, perché è stata lei a dare la forza a me e a mio fratello per starle accanto, con il modo in cui ha affrontato la malattia, con la sua positività, con il suo atteggiamento.

Mia mamma non c’è più, però non sono solo, succede a tutti, è la vita, bisogna accettarla. Però il pensiero che mio figlio non avrà la nonna nella sua vita mi fa molto male. Se non ci fosse stato Gabriele, mamma non avrebbe lottato così. Andrea, mio fratello, lo sa bene, ci scherziamo sempre. Però è stata anche una grande nonna in questi tre anni di vita di mio figlio, e proprio per questo sarà ancora più dura“, ha concluso Paolo Ciavarro ai microfoni del programma di Alberto Matano.