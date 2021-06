1 Il pensiero di Fariba sui Prelemi

Dopo la lunga esperienza a L’Isola dei Famosi, Fariba Tehrani che ha attirato tante antipatie tra i concorrenti, ma un affetto smisurato da parte del pubblico, ha fatto ritorno in Italia. nelle scorse ore l’ex naufraga ha rilasciato alcune dichiarazioni a Casa Chi.

Tra i tanti argomenti Fariba Tehrani ha parlato del rapporto non sempre facile con sua figlia Giulia Salemi. Da qualche tempo le due hanno appianato le divergenze e sono tornate ad essere più unite che mai. Fariba ha raccontato che due anni fa Giulia le ha fatto capire di non essere più una bambina e di aver bisogno di spiccare finalmente il volo e vivere la sua vita serenamente. L’ex naufraga infatti aveva messo in guardia sua figlia perché era certa che con Francesco Monte le cose non sarebbero andate bene, ma l’influencer ha preferito fare di testa sua. La Tehrani ha continuato a spiegare di aver rispettato la volontà di Giulia e di essersi allontanata dandole modo di sbagliare da sola.

Come ben sappiamo poi Giulia e Francesco si sono lasciati ed è stata proprio Fariba Tehrani ad aiutare sua figlia a risollevarsi. Adesso la Salemi è felice accanto a Pierpaolo Pretelli, conosciuto anche lui in ambito televisivo al GF Vip 5 e le cose tra loro sembrano andare a gonfie vele. Ma cosa ne pensa della coppia mamma Fariba? Ecco le sue dichiarazioni a Casa Chi raccolte da Isa & Chia:

“All’inizio ero scettica, ma poi ho visto che lui è un bravo ragazzo: non vuole primeggiare, non è rivale. E poi sono molto felici e molto simili”.

Dunque i Prelemi hanno conquistato anche Fariba Tehrani! Durante l’intervista l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa…