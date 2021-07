1 Fariba critica Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi ha avuto termine ormai da qualche mese, ma i suoi protagonisti fanno ancora discutere. Questa volta a parlare in un’intervista è stata Fariba Tehrani, la quale si è tolta dei sassolini dalle scarpe per quanto riguarda Ilary Blasi. L’ex naufraga, infatti, ha criticato alcuni comportamenti che la conduttrice avrebbe avuto nei suoi confronti. Il tutto è avvenuto durante una chiacchierata ai microfoni del programma radiofonico Turchesando. Ecco, perciò, quello che ha detto come riporta anche il sito Biccy:

Sembrava che ce l’avesse con me in qualche modo. Perché dico questo? Lei mi interrompeva spesso, gli altri li faceva parlare. Un mio discorso di un minuto sembrava pesante perché venivo interrotta. Questo è quello che penso io, ovviamente. Poi quando c’erano clip su di me diceva: “chiudiamo La Palapa”. Non riuscivo mai a rispondere. Se mi lasciavano parlare era un minuto.

Ma Fariba non ha detto solo cose negative su Ilary Blasi. Infatti ha rivelato che nel corso della finale la presentatrice si è dimostrata più disponibile nei suoi confronti e l’ha lasciata parlare in maniera più tranquilla. Ecco quale pensa sia stato il motivo di tale cambiamento:

Però qualcosa è cambiato sono sincera. Alla finale era carina, non era Ilary di sempre, mi ha fatto parlare. Magari aveva un idea su di me e da vicino ha capito che sono buona.

Fariba Tehrani, ad ogni modo, ancora prima di queste dichiarazioni su Ilary Blasi, aveva già rilasciato un’intervista a un altro portale online, facendo un bilancio del suo percorso a L’Isola dei Famosi. Se siete interessati a scoprire cosa l’ha spinta a partecipare al reality e se farebbe mai il Grande Fratello Vip continuate a leggere…