Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Febbraio 2024

Maria de Filippi

Al termine dell’appuntamento con il programma “Dedicato a…Maurizio Costanzo” Maria De Filippi ha regalato i suoi fiori a Camilla Costanzo. Ecco il gesto che ha commosso tutti gli spettatori.

Il gesto di Maria De Filippi

Ieri in seconda serata è andato in onda uno speciale su Maurizio Costanzo condotto da Maria De Filippi e Fabio Fazio. Presso il Teatro Parioli hanno invitato diversi amici del compianto giornalista, i quali hanno raccontato aneddoti divertenti capaci di mantenere vivo il ricordo di un uomo che ha fatto la storia della televisione italiana.

Gli ascolti hanno sicuramente premiato l’appuntamento e milioni di persone sono rimasti incollati alla TV. Ciò che ha commosso di più è stato senza ombra di dubbio l’introduzione con le parole di Maria, che ha spiegato con un nodo alla gola perché ha sempre rifiutato di rilasciare interviste:

“Non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura – e ce l’ho anche adesso un po’ – che con le parole si banalizzi l’amore e il dolore. Questo è il motivo per cui non ho mai rilasciato interviste. Non sono molto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, le mie non ancora”.

Un altro momento che ha toccato il cuore degli spettatori è arrivato anche alla fine, ovvero quando Maria De Filippi ha ricevuto in regalo un mazzo di fiori. Guardando tra il pubblico ha notato “una persona che si sta commuovendo peggio di me“. Per tale ragione ha sceso i gradini del palco ed è andata a donarli a Camilla Costanzo.

Come possiamo vedere anche qui sotto, infatti, nel teatro erano presenti anche i figli che Maurizio Costanzo ha avuto dalle sue precedenti relazioni. Ricordiamo, infatti, che con la seconda moglie Flaminia Morandi ha dato vita a Camilla e Saverio. Mentre insieme a Maria ha preso in affido Gabriele, che poi hanno adottato nel 2004.

Camilla ha dato un forte abbraccio a Maria De Filippi e poi è tornata al suo posto applaudendo commossa tutti coloro che hanno ricordato il padre su quel palco. La serata si potrà dimenticare facilmente, soprattutto perché potrete rivederla quando vorrete solo su WittyTV e Mediaset Infinity.