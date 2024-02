Tutti incollati alla tv per Maurizio Costanzo! La puntata speciale fa volare gli ascolti di Canale 5

NEWS | Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2024

Maria de Filippi Maurizio Costanzo

Ieri “Dedicato a… Maurizio Costanzo” ha realizzato degli ascolti importanti su Canale 5. Un risultato straordinario per lo speciale omaggio condotto da Maria De Filippi e Fabio Fazio, andato in onda in seconda serata.

Gli ascolti per la puntata dedicata a Maurizio Costanzo

Serata di grandi ricordi ieri sera in seconda serata su Canale 5 dal Teatro Parioli – Costanzo. Dopo la partita di Champions tra Inter e Atlético Madrid, è andato in onda uno straordinario omaggio dall’azienda del Biscione “Dedicato a… Maurizio Costanzo”. Un modo per rendere viva la memoria di un conduttore, giornalista e autore esemplare che nei suoi anni di carriera ci ha regalato tantissime emozioni.

Questa speciale puntata, condotta da Maria De Filippi e Fabio Fazio, ha realizzato importantissimi ascolti su Canale 5. Pensate che dalle 23:00 all’01:50 Dedicato a Maurizio Costanzo come svelato da Davide Maggio ha conquista 1.889.000 spettatori con il 21.97% di share. Mentre gli ultimi 2 minuti a 449.000 e il 16.08%.

Insomma picchi di quasi 2 milioni di telespettatori per un programma in seconda serata non sono di certo pochi. Da sottolineare anche come sia stato il programma più visto della seconda serata tra tutti i canali. Questo sottolinea anche l’immenso affetto del pubblico nei confronti di Maurizio Costanzo.

Merito questo anche della delicatezza e garbo con cui Maria De Filippi e Fabio Fazio sono stati in grado di raccontare Maurizio Costanzo, senza mai copiare o imitare ma semplicemente andare a riprendere i bei momenti vissuti insieme a tanti volti noti dello spettacolo.

Nella trasmissione infatti sono intervenuti amici e colleghi di Maurizio che nel corso della carriera hanno incrociato il suo cammino. Tra i tanti il dolce omaggio di Luciana Littizzetto e la lettera commovente che ha voluto rivolgere a Maurizio Costanzo, per passare ai simpatici ricordi estrapolati da Fiorello o Paolo Bonolis, giusto per citarne alcuni.

Non è tardato poi ad arrivare l’intervento da parte dell’amministratore delegato, Piersilvio Berlusconi. Con Maurizio Costanzo conservava una splendida amicizia e rapporto lavorativo e per tale ragione anche lui ha voluto spendere delle belle parole per il compianto conduttore e per sua moglie Maria De Filippi.