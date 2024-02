Cosa è successo davvero tra Emma e Tedua? La cantante leva ogni dubbio e svela come stanno le cose

Sanremo | Spettacolo

Come stanno davvero le cose tra Emma e Tedua e cos’è successo tra loro? A parlare e svelare la verità è la Marrona in radio

Da giorni non si parla d’altro dopo un apprezzamento fatto da Emma Marrone su Tedua. Tra i due c’è del tenero? Ospite di Radio 105 la cantante ha svelato finalmente la verità!

Emma svela la verità su Tedua

“Ma cosa è successo con Tedua?”, è la domanda che tutti si stanno ponendo in questi giorni e la stessa che Diletta Leotta durante la puntata di 105 Take Away ha posto alla diretta interessa Emma Marrone.

L’artista reduce dall’esperienza di Sanremo 2024, dopo giorni di gossip, ha risposto onestamente e in maniera molto tranquilla: “Niente, non è successo niente”. In maniera simpatica Daniele Battaglia ha ripreso la collega per avere fatto questa domanda alla cantante, ma proprio l’artista ha voluto fare chiarezza una volta per tutte.

Emma ci ha tenuto a fare questa precisazione poiché a quanto pare da giorni si trova invasa di messaggi: “Io sono una caz**ra e ok, quindi ho lanciato questa roba. Sì, ho visto Tedua, è bono, ma come fanno tutte le ragazze! Anche noi li guardiamo e diciamo ‘min***a che bono!’ Solo questo ho detto a Fanpage durante la settimana di Sanremo. Ma potevo non dirlo. Era tutta una cosa basata sul telefonino. Era tutto un gioco su ‘ultimo screen, ultimo messaggio, l’ultima ricerca su Google…’. Io che avevo fatto una ricerca la sera prima, ma era passata una nottata e tre bottiglie di vino”.

In maniera ironica e simpatica Emma Marrone ha svelato che lei di solito cerca solo ricette, ma questa volta non è stato così evidentemente. Quindi lei senza badare ha mostrato il telefono dove appunto si vedeva Tedua tra le ultime ricerche. E da qui è partita la domanda: “Volevo solo vedere quanti anni avesse perché è molto figo, finita lì”.

Successivamente Emma Marrone ha raccontato di avere avuto modo di incontrare Tedua e si sono fatti due risate riguardo l’accaduto. Hanno anche partecipato alla stessa festa insieme ad altri artisti: “Ma non è successo niente, siamo amici, ho solo fatto un apprezzamento”.

Poi si è scherzato su Diletta Leotta ha continuato: “Visto che ti piace cucinare, se dovessi invitare a cena Tedua che piatto gli prepareresti”. Emma Marrone ha risposto “un gin tonic”, per poi fare una battuta: “Spero di non avere il tempo di mangiare”.

– Se dovessi invitare a cena a casa tua Tedua, che piatto gli prepareresti?



– Spero di non avere il tempo di mangiare



Quindi spiace deludere chi ci credeva, ma tra Emma e Tedua c’è solo una bella amicizia e niente più!