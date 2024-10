Che cos’è successo tra Federica Petagna e ad Alfonso D’Apice dopo la fine del loro percorso nella versione autunnale di Temptation Island 2024?

La segnalazione su Federica dopo Temptation Island

Tra le coppie che devono ancora affrontare il proprio falò di confronto troviamo quella formata da Federica e Alfonso. I due hanno deciso di prendere parte al programma perché la fidanzata si è detta stanca della troppa gelosia del compagno:

“Tante cose non le ho fatte perché lui non me le permette. Non posso andare a mangiare una pizza con le amiche o andare a mangiare un gelato. Andare a ballare è una cosa impossibile, così come una vacanza. Sono cose che io non ho mai fatto, se non con lui”.

LEGGI ANCHE: Enzo Paolo Turchi sbotta con una gieffina e ci va pesante: “Stai zitta, porta rispetto” (VIDEO)

Ovviamente durante le puntate di Temptation Island abbiamo assistito a una crescente tensione tra i due, anche se da lontano. E di conseguenza tutti si chiedono come finirà la loro storia. A rivelarlo potrebbe averci pensato Deianira Marzano tramite il suo profilo Instagram, parlando di una segnalazione che riguarderebbe proprio Federica:

“Federica di Temptation alla puntata dopo un mese si è presentata sola. Una sua amica ha rivelato che Federica sale spesso a Milano per incontrare l’ex tentatore Stefano”.

La segnalazione su Federica e Alfonso dopo Temptation Island

Se ci sia qualcosa di vero oppure no, al momento, non possiamo dirlo con certezza. Dovremo attendere la messa in onda dell’ultima puntata, compresa quella del ‘mese dopo‘ per conoscere la verità. Tutto ciò che possiamo dirvi, per ora, è che il reality è stato allungato di una settimana visto il grande successo ottenuto anche nella sua versione autunnale.

Il prossimo appuntamento è previsto martedì 15 ottobre 2024, solo su Canale 5, a partire dalle ore 21:45. Non perdetevelo!