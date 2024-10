Ieri pomeriggio gli spettatori del Grande Fratello hanno assistito a una sfuriata da parte di Enzo Paolo Turchi nei confronti di Helena Prestes. Ecco il video e tutto quello che è accaduto.

Enzo Paolo Turchi contro Helena

Più volte, nel corso delle nomination al Grande Fratello, abbiamo visto Enzo Paolo Turchi nominare Helena Prestes. Tra i due non sembra esserci particolare intesa ma quella a cui hanno assistito ieri pomeriggio gli spettatori del reality è la prima sfuriata del ballerino verso la gieffina.

Il tutto ha avuto inizio nel momento in cui la Prestes stava ballando con tutti gli altri inquilini, sotto gli occhi attenti di Carmen Russo ed Enzo Paolo. Di sottofondo sentiamo la modella affermare: “Ho tanto coraggio, mi hai dato tanto coraggio“. Questa frase si ricollega al discorso durante il quale Enzo Paolo si lamentava del fatto che l’altra non aveva mai voglia di fare questa attività insieme agli altri concorrenti.

carmen dietro che smascella ripetendo il discorso di enzo paolo 😭😭😭 pic.twitter.com/tjKBeYFwW6 — poliedrico (@salvatrash1) October 12, 2024

Per qualche motivo, tuttavia, Enzo Paolo Turchi si è sentito preso in giro ed è sbottato. “Se tu mi dici che vuoi fare le coreografie con me mi viene da ridere e c’è una mancanza di rispetto. Devi rispettare come tutti quanti e devi stare pure zitta“, ha esclamato il coreografo. Poi ha continuato:

“Io ho 75 anni e 65 di carriera. Tu non mi dici ‘faccio io le coreografie’ perché non sei all’altezza neanche di dire ‘buongiorno’ sulla danza. Mi dice che io non le do il coraggio. No, no, tu hai detto così. Un minimo di rispetto ci deve essere”.

Secondo molti spettatori, così come per Shaila Gatta, Enzo Paolo Turchi ha capito male e frainteso una frase di Helena Prestes. Ad ogni modo, i rapporti sembrano essersi incrinati definitivamente tra loro. Per scopriremo come risolveranno la questione non ci resta che attendere la puntata in diretta, in onda il 14 ottobre 2024.