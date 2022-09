Il due di picche di Federica Aversano a Riccardo Guarnieri

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è in onda la terza puntata di Uomini e Donne. Il dating show si è aperto con un confronto tra la nuova tronista Federica Aversano e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo che pare abbia definitivamente rotto con Ida Platano, prima della fine della scorsa stagione ha manifestato un certo interesse nei confronti della ragazza di Caserta, così come fatto da altri cavalieri.

E l’appuntamento odierno è stato dedicato proprio a questa faccenda. Federica Aversano si è detta lusingata di avere così tanti corteggiatori e in Riccardo Guarnieri ha sicuramente riconosciuto un bell’uomo. Ma c’è un ma che sembra averla decisamente frenata nell’accettare di approfondire una possibile conoscenza. Ciò che non sembra essere andato giù a Federica è il modo in cui Riccardo si è comportato con Ida Platano.

Nei confronti della dama di Uomini e Donne, Federica Aversano si è mostrata solidale, sottolineando come a detta sua Riccardo Guarnieri abbia dovuto avere un atteggiamento completamente differente nei suoi confronti. Sebbene sia consapevole dell’interesse da parte del cavaliere, non si sente di voler iniziare qualcosa con lui, ma preferisce piuttosto concentrarsi su altri ragazzi. Un due di picche che però Riccardo sembra non aver preso malissimo, ma come un monito per insistere con lei. Peccato però che Federica sia piuttosto decisa.

Il confronto tra Federica Aversano e Riccardo Guarnieri si è concluso in tempi brevi rispetto a quanto si potesse immaginare, ma ha provocato sia prima che dopo una discussione tra il cavaliere e Ida Platano.

“Tu riesci ad apprezzare sempre quello che fanno gli altri” #UominieDonne pic.twitter.com/eCyr6dfAG6 — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 22, 2022

Il video completo con il faccia a faccia tra Riccardo Guarnieri e Federica Aversano, ma anche il diverbio con Ida Platano potete trovarlo CLICCANDO QUI. Per altre news e curiosità su Uomini e Donne e i suoi protagonisti continuate a seguirci.

Novella 2000 © riproduzione riservata.