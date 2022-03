Chi è Federica Aversano di Uomini e donne? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Federica Aversano, corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e donne, dalla biografia, alla vita privata, il suo lavoro, il figlio e come seguirla su Instagram.

Chi è Federica Aversano

Nome e cognome: Federica Aversano

Età: 28 anni

Data di nascita: è nata nel 1993

Luogo di nascita: Caserta

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Insegnante

Figli: ha un bambino di nome Luciano

Tatuaggi: nessuno visibile sul suo corpo

Profilo Instagram: @federicaaversano

Federica Aversano età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Federica, corteggiatrice a Uomini e donne del tronista Matteo Ranieri, quanti anni ha, di dov’è, il suo cognome e tutto sulla sua biografia. Federica Aversano è nata a Caserta nel 1993, ma non sappiamo la sua data di nascita esatta e quindi quando è il suo compleanno. Sappiamo che è del segno zodiacale dello Scorpione, quindi è nata tra ottobre e novembre, e ha 28 anni di età. Per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso, non abbiamo informazioni. E per i tatuaggi sembra non averne sul suo corpo.

Parlando dei suoi studi, dopo essersi diplomata, Federica si è iscritta al’Università e ha preso due lauree: una in Scienze politiche e una in Giurisprudenza. Ma che lavoro fa Federica Aversano? Oggi lavora come insegnante.

Sappiamo che i suoi genitori sono separati e lei è cresciuta principalmente con la madre.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale di Federica Aversano prima di Uomini e donne si sanno alcune cose, ma non troppo approfondite. La corteggiatrice di Matteo Ranieri ha infatti un figlio di due anni di nome Luciano. Il bambino è nato da una precedente relazione che Federica aveva, ma non si conosce l’identità del padre del piccolo.

Tanti si chiedono chi è l’ex marito di Federica Aversano, ma spieghiamo subito che lei e il padre del bambino non erano sposati. Sappiamo che la coppia stava insieme da molto e il bambino era voluto. Purtroppo, però, le cose poi sono andate male. Quando si è accorta che la storia con il compagno era giunta al capolinea, ha dovuto fare i conti con la realtà e con tutte le conseguenze. Ha preso coscienza del fatto che suo figlio sarebbe cresciuto senza una famiglia unita e questo l’ha fatta sentire un po’ in colpa.

Federica ha comunque specificato che il padre di suo figlio è molto presente della crescita del bambino. E, nonostante l’amore sia finito, loro sono in ottimi rapporti.

Dove seguire Federica Aversano: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ la corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e donne Federica Aversano, è possibile seguirla sui social e a tal proposito, vi segnaliamo il suo profilo Instagram. Esso ha oltre 56 mila follower. La crescita di questo numero è arrivata dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi.

Federica non condivide tantissimi post. Ci sono in particolare alcuni selfie o foto in compagnia degli amici. Inoltre ci sono tanti scatti di suo figlio. Non manca la pubblicazione di varie storie.

Miss Italia

Nel 2018 Federica Aversano ha partecipato a Miss Italia. Non ha vinto il titolo, ma si è aggiudicata la fascia Miss Eleganza Campania.

Uomini e donne

Federica Aversano è arrivata a Uomini e donne nella stagione 2021/2022 in veste di corteggiatrice di Matteo Ranieri. Sin da subito ha detto di avere un figlio e questo all’inizio ha un po’ bloccato il tronista, preoccupato della situazione, ma comunque è andato avanti nell’interesse.

La corteggiatrice ha spiegato che dopo la nascita di suo figlio si è dedicata totalmente a lui. Tra l’altro non prendeva nemmeno un treno da sola, proprio per non lasciarlo da solo. La scelta di andare a Uomini e donne, quindi predere un treno e lasciare il figlio a casa, è un passo importante per lei.

Il percorso di Federica Aversano a Uomini e donne

Come detto, Federica Aversano è a Uomini e donne come corteggiatrice di Matteo Ranieri. Il loro inizio è stato molto piacevole, si è visto subito l’interesse del tronista nei confronti di lei. Col tempo, però, è entrata in mezzo la gelosia. Questo ha portato a tanti litigi e ad abbandoni da parte di lei.

Ad un certo punto, dopo una lite in studio, lei ha detto di volersene andare e lui non l’ha fermata dicendo che gli andava bene così. A distanza di tempo, lui ha capito che gli mancava e quindi è andato a riprenderla. Contemporaneamente, però, aveva conosciuto altre ragazze.

Federica è tornata a Uomini e donne, cercando anche di controllare la sua gelosia considerando che il cotesto prevede l’uscita con altre ragazze. Si sono avvicinati molto e alla fine Matteo è rimasto con Federica e Valeria fino ad arrivare alla scelta.

Novella 2000 © riproduzione riservata.