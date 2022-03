Chi è Valeria Cardone di Uomini e donne? Età e Instagram

Tutte le informazione su Valeria Cardone, corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e donne, dalla biografia alla vita privata e come seguirla su Instagram.

Chi è Valeria Cardone

Valeria Cardone età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Valeria Cardone, corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e donne, quanti anni ha, di dov’è e la sua biografia. Valeria è nata a Napoli nel 1996, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta. Ha 25 anni di età, ma non sappiamo il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno circa la sua altezza e il suo peso. Mentre per quanto riguarda i tatuaggi, non ne ha di visibili sul suo corpo.

Non abbiamo informazioni sulla sua famiglia, però sappiamo qualcosa dei suoi studi. Dopo averconseguito il diploma, Valeria si è iscritta all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e si è laureata all’età di 24 anni.

Attualmente lavora come impegata nel settore del recupero crediti.

Vita privata

Purtroppo sulla vita privata e sentimentale di Valeria Cardone non abbiamo informazioni. Non sappiamo quindi se ha avuto relazioni in passato e soprattutto quanto sono durate.

Vi possiamo dire che ama la musica e tra i suoi artisti preferiti c’è Ultimo. Inoltre le piace a volte fare l’indossatrice, infatti ha fatto da modella per alcuni abiti da sposa di un atelier di Afragola.

E’ una ragazza molto determinata e adora le sfide. Nella vita non ama avere rimpianti.

Dove seguire Valeria Cardone: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Valeria Cardone, corteggiatrice a Uomini e donne di Matteo Ranieri, è possibile seguirla sui social. A tal proposito, vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha oltre 12 mila follower.

Il profilo non ha tantissimi post, ma sono comunque tutte sue foto, molte al mare.

Invece riguardo un suo profilo Facebook non sembra risultare.

Uomini e donne

Nella stagione 2016/2017 Valeria Cardone ha partecipato per la prima volta a Uomini e donne scegliendo di corteggiare Mattia Marciano. Ci fu un incontro insieme ad altre nuove arrivate in cui si presentò, ma il tronista non la tenne.

Valeria Cardone è tornata nel programma del 2022 come corteggiatrice di Matteo Ranieri. Su di lui ha sempre detto di considerarlo un ragazzo adatto a lei. Infatti ha rivelato che hanno tante cose in comune e sono simili caratterialmente.

Lei è arrivata in un periodo in cui Matteo era rimasto senza corteggiatrici dopo l’addio momentaneo di Federica Aversano.

Il percorso di Valeria Cardone a Uomini e donne

Come detto, Valeria Cardone è scesa come corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e donne a percorso già molto avviato, ma il tronista era momentaneamente senza corteggiatrici.

Valeria ha subito colpito Matteo e lui infatti l’ha portata spesso in esterna. Ed è stata una delle ragazze che lui ha tenuto nel frattempo in cui Federica era indisposta e non poteva tornare in puntata.

Tra Matteo e Valeria si è instaurato un bel feeling e anche lui ha ammesso che in lei vede una ragazza che potrebbe davvero essere affine a lui anche dal punto di vista caratteriale. E così il tronista è rimasto con Valeria e Federica fino ad arrivare alla scelta.

