Convoleranno presto a nozze Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, lui le ha fatto la proposta in vacanza in Grecia

Matrimonio in vista per Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi? Così pare visto che al dito di lei è spuntato un anello che ha tutta l’aria di essere quello di una proposta di matrimonio. La coppia si trova in vacanza in Grecia e i due si erano conosciuti dentro la Casa del GF Vip 6.

Presto sposi gli ex vipponi Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi

Poche parole e una semplice foto, quella in cui si vede un anello bellissimo. Così Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno annunciato che presto si sposeranno. I due, che stanno insieme da più o meno due anni, si trovano in vacanza in Grecia e a quanto pare lui ha fatto a lei la proposto di matrimonio.

Tra una carrellata di foto di scorci meravigliosi della Grecia, selfie ed escursioni, nel profilo Instagram di Federica è apparso anche un anello. L’ex vippona ha infatti pubblicato la sua mano sul volto di Gianmaria e vediamo questo splendido brillante all’anulare sinistro. Ecco la foto che abbiamo trovato in un posto di lei su Instagram appunto:

Per il momento nessun dettaglio sulle future nozze, anche perché la proposta è molto fresca. Ci sarà tempo più avanti per definire tutto e sapere qualcosa in più. Intanto non possiamo che essere felicissimi per Federica e Gianmaria che sono una coppia bellissima e anche molto amata dal pubblico.

Ricordiamo che Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono conosciuti dentro la Casa del GF Vip 6. Era l’edizione andata in onda nella stagione 2021/2022, quella vinta da Jessica Selassié. Nel reality instaurarono piano piano un legame molto profondo che li hanno portati poi ad essere una delle poche coppie del GF a continuare la loro relazione anche lontano dalle telecamere e a stare ancora insieme.